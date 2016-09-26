Минфин придумал, как взять с нефтяников больше

Минфин предлагал обнулить нефтяные экспортные пошлины в 2018 г. и повысить НДПИ, но Минэнерго и компании пока не одобряют идею. Об этом заявил на Московском финансовом форуме замминистра финансов Илья Трунин, отвечая на вопрос «Ведомостей». Но есть запасной вариант: «если не нравится маневр, мы готовы изъять дополнительные налоги», увеличив НДПИ, предупредил Трунин.

Поступления от обеих мер одинаковые, говорит другой чиновник Минфина, – 50 млрд и 100 млрд руб. в 2017–2018 гг. соответственно. Это сверх уже запланированных 200 млрд и 250 млрд руб. за два года от повышения НДПИ, уточняет он.

Маневр был бы выгоден бюджету. База у НДПИ шире, чем у пошлин, которые взимаются только с экспортируемой нефти, объяснил директор налогового департамента Минфина Алексей Сазанов. Кроме того, реформа стимулирует модернизацию нефтепереработки. С отменой пошлин НПЗ лишатся таможенной субсидии (пошлины на нефтепродукты ниже нефтяных), которая позволяет неэффективным заводам экспортировать продукты с низкой глубиной переработки. Вся реформа могла бы принести около 600 млрд руб. при $50 за баррель, оценивал ранее чиновник Минфина, половину бюджет был готов вернуть НПЗ через механизм отрицательных акцизов на нефть.

В первый год маневра дополнительные доходы от нефтяников могли бы составить те же 100–150 млрд руб., что и простое повышение НДПИ, но еще 130 млрд бюджет получил бы за счет отказа от субсидии Белоруссии (получает нефть по внутрироссийским ценам, а при отмене пошлин они вырастут. – «Ведомости»), оценивает Сергей Ежов, старший экономист Vygon Consulting. По мере повышения эффективности переработки выгода для бюджета будет увеличиваться, продолжает он.

Удар по НПЗ За последние два года маржа среднего НПЗ в России снизилась втрое (до 800 руб./т из-за ухудшения ценовой конъюнктуры и влияния маневра), подсчитал Борисов. В 2017 г. отрасль может потерять еще примерно 400 руб./т из-за снижения таможенной субсидии, продолжает он: количество заводов, генерирующих отрицательный денежный поток, увеличится.

Нефтяники не могут выбрать меньшее из двух зол – повышение НДПИ или маневр, говорит сотрудник нефтегазовой компании. Маневр – сложная конструкция и может ударить по нефтепереработке, продолжает он, а компании не верят, что Минфин поддержит их.

Отказ от пошлины сильно повлияет на экономику нефтепереработки, которая и так не в лучшей форме (см. врез), солидарен директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов. Решения не должны приниматься в спешке, рассуждает он, а отказ от пошлин должен быть плавным – более двух лет.

Нефтяные налоги – это рента, поэтому на нефтяников в любом случае повысят налоги еще на 150 млрд руб. за два года, говорит чиновник: «Никто с ними церемониться не будет, поэтому лучше им не упираться». Но почему есть только два варианта изъятия 150 млрд руб., задается вопросом Борисов: можно собрать 100 млрд за счет акцизов (цены на топливо растут на инфляцию), а 50 млрд – от НДПИ или чуть меньшего, чем запланировано на 2017 г., снижения пошлины. Повышение же нагрузки по НДПИ на 150 млрд руб. приведет к снижению на 3–6% средств, остающихся у добывающих предприятий после уплаты налогов, – многие проекты станут нерентабельными, предупреждает Ежов. По его прогнозам, в основном это ударит по инвестициям в зрелые месторождения и перспективные проекты, а вложения в подготовленные крупные новые проекты пока не пострадают.