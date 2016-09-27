Госкомпании должны отдавать на дивиденды 50% прибыли по МСФО, считает Минфин

Минфин внес в правительство проект распоряже­ния, которое обяжет госкомпании постоянно отдавать на дивиденды не менее 50% прибыли по МСФО, заявил в понедельник замминистра Алексей Моисеев.

Минфин давно борется с госкомпаниями за их дивиденды. В этом году правительство обязало их отдать акционерам не 25, а 50% прибыли за 2015 г. – по той отчетности (МСФО или РСБУ), где она больше.

Теперь Минфин хочет сделать разовую меру постоянной. В его планах это один из основных источников дополнительных доходов наряду с повышением налоговой нагрузки на нефтяников. В год Минфин рассчитывает привлекать дополнительно от 250 млрд до 300 млрд руб. дивидендов, говорил на прошлой неделе министр Антон Силуанов.

Но чтобы получить эти деньги, Минфину предстоит перекрыть несколько лазеек, иначе многие госкомпании добьются для себя исключений и заплатят меньше, переживает чиновник финансово-экономического блока правительства. В этом году им уже удалось получить скидки. «Газпром», например, сославшись на большую инвестпрограмму, заплатил 186,8 млрд руб. дивидендов – около 24% прибыли по МСФО. Минфин хочет избежать повторения ситуации и предлагает убрать из распоряжения правительства возможность снижать планку по дивидендам с учетом инвестпрограмм, рассказывал федеральный чиновник. Минэкономразвития против, говорит его представитель: таблица разногласий направлена в Минфин. При установлении такой нормы нужно учитывать ее влияние на инвестпрограммы, отмечает он, а закрепление нормы целесообразно только на трехлетку, а не навсегда.

Иной возможностью воспользовалась «Транснефть»: она в 2015 г. заплатила 12,8 млрд руб. дивидендов. Это 100% чистой прибыли по РСБУ и 9% – по МСФО. Компания сослалась на закон об АО, который запрещает отдавать на дивиденды больше 100% прибыли по бухгалтерской отчетности. «Превышение 100% прибыли по РСБУ не является препятствием для выплаты 50% по МСФО, если есть прибыль прошлых лет», – объяснял ранее Моисеев. Минфин предлагает в таком случае платить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет.

«В России главное – для кого и как сделают исключение из правил», – скептичен Владимир Цупров из «ТКБ инвестмент партнерс». Поэтому реакция инвесторов на предложения Минфина будет очень сдержанной до тех пор, пока советы директоров госкомпаний не внесут предложения о размере дивидендов, предполагает он.