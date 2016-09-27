Бизнес защищается от преследования

Осилить ответственность за привлечение невиновных к уголовной ответственности предлагают бизнес-объединения и уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов. В четверг поправки в Уголовный кодекс (УК) обсудит рабочая группа по предпринимательству, рассказали «Ведомостям» два члена группы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что заседание запланировано на эту неделю.

Сегодня за привлечение невиновного к уголовной ответственности грозит лишение свободы до 5 лет и 3–10 лет, если обвинили в тяжком или особо тяжком преступлении (ст. 299 УК). Рабочая группа обсудит увеличение наказания до 7 лет и до 5–10 лет соответственно, говорят президент «Опоры России» Александр Калинин, президент «Деловой России» Алексей Репик и Титов. Тогда незаконное преследование перейдет из преступлений средней тяжести в тяжкие, объясняет Калинин. Это позволит прослушивать подозреваемых, говорит сотрудник центрального аппарата МВД. Срок давности увеличится с 6 до 10 лет, добавляет Олег Никуленко из «ЭкКорп-защиты», нельзя прекратить дело при примирении сторон.

Проблема заказных дел против предпринимателей усилилась, передал Титов через пресс-службу: уголовных дел и предпринимателей в сизо все больше, до суда доходит ничтожная их часть. В 2015 г. было возбуждено 234 620 экономических дел – на 22% больше, чем в 2014 г., свидетельствуют данные Генпрокуратуры.

Бизнес уже безуспешно просил вернуть в УК утратившую силу по решению Конституционного суда статью о мошенничестве в сфере бизнеса (159.4), наказание по которой было ниже, чем за обычное мошенничество. Незаконное уголовное дело, как правило, приводит к разрушению бизнеса, говорит Калинин. Раньше дела возбуждались с санкции прокурора, но законодатель отказался от этого, полагая, что достаточно, с одной стороны, возможности прекратить расследование на любой стадии, с другой – ст. 299 УК, напоминает Андрей Бастраков из «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Но ни один человек в 2015 г. не был осужден по ст. 299, по данным судебного департамента Верховного суда. Следственные органы не хотят применять ее, отмечает Бастраков.

Увеличение наказания вряд ли существенно изменит картину, скептичен руководитель коллегии «Оганян, Арапиев и партнеры» Эдуард Оганян. Применению ст. 299 мешает ослабление надзора за следствием после создания независимого от прокуратуры СКР, говорит сотрудник центрального аппарата МВД. Кроме того, сложно доказать, что следователь или оперативник заведомо знал, что привлекает к ответственности невиновного, продолжает он. Нужно увеличить возможности прокуроров, согласен Никуленко.

Ситуацию может улучшить только суд, считает адвокат «Пепеляев групп» Леонид Кравчинский. Это вопрос правоприменительной политики: чтобы статья заработала, Следственный комитет, МВД, Верховный суд должны дать сигнал возбуждать дела по ней, доводить расследования до конца, применять статью, говорит научный руководитель Института проблем правоприменения Вадим Волков.