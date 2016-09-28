В бюджет Петербурга на 2017 год не заложен возврат авансов на строительство стадиона

Комитет финансов Петербурга подготовил проект бюджета на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг. Документ будет представлен в правительстве 11 октября, после чего отправится на утверждение в городской парламент.

Дефицит бюджета в следующем году достигнет 64,3 млрд руб., сообщил вчера председатель городского комитета финансов Алексей Корабельников. (В этом году дефицит – 58,6 млрд руб.) По его словам, доходы городского бюджета в 2017 г. составят 470 млрд руб., из которых 466 млрд руб. – это налоговые и неналоговые доходы (рост 9% к уровню 2015 г.), еще 4,3 млрд руб. – безвозмездные поступления из федерального бюджета. Федеральные средства планируется направить на строительство метро, говорит Корабельников. Ожидается поступление около 220 млрд руб. от НДФЛ, еще 126 млрд должен принести налог на прибыль. В основном расчет на средние и крупные предприятия, долю налоговых доходов от малого бизнеса в комитете финансов оценивают в 15 млрд руб. В 2018 и 2019 гг. запланированы доходы 507 млрд и 552 млрд руб. соответственно.

В этом году темпы сбора доходов превысили план на 9,5%, напомнил Корабельников. По его словам, если доходы и дальше будут расти, то бюджет откажется от заимствований.

Власти пока не учитывают в структуре доходов средства, которые Смольный намерен вернуть после расторжения контракта с бывшим подрядчиком стадиона «Инжтрансстрой-СПб», говорит Корабельников. В июле администрация Петербурга в одностороннем порядке расторгла контракты на строительство и требует от экс-подрядчика вернуть 3,6 млрд руб. неотработанных авансов. Компания намерена доказать факт выполнения на стадионе работ на 1,8 млрд руб. Если бывший подрядчик или ВТБ, выдавший гарантии по контракту, вернут средства, то они будут рассматриваться в качестве дополнительных доходов, рассуждает Корабельников.

Транспорт подорожает Стоимость разового проезда в общественном транспорте в 2017 г. повысится более чем на 2 руб., проездные будут дорожать в пределах инфляции, сказал Корабельников. В 2016 г. стоимость жетона метро выросла с 31 до 35 руб.

На 2017 г. планируются расходы в 535 млрд руб. (на 6% больше, чем в 2016 г.), из них на адресную инвестиционную программу планируется направить 86 млрд руб. На 2018 и 2019 гг. расходы прогнозируются в 558 млрд и 606 млрд руб. соответственно.

Возможно, ко второму чтению параметры бюджета будут скорректированы, говорит Корабельников. По его словам, могут прибавиться расходы на Конюшенное ведомство и выкуп Невской ратуши.

Бюджет Петербурга в последние годы традиционно исполнялся либо с очень небольшим дефицитом, либо с профицитом, говорит аналитик S&P Карен Вартапетов. И почти всегда фактическое исполнение городского бюджета оказывалось лучше плана, как правило, за счет недоисполнения инвестиционного характера, отмечает эксперт. Петербург имеет запас прочности в виде накопленных остатков на счетах и гибкости расходов, что выгодно отличает его от более слабых регионов (Карелия, Псковская, Новгородская, Вологодская обл.), которым без помощи федерального центра или резкого сокращения расходов сбалансировать свои бюджеты будет очень сложно, считает Вартапетов.