Спад экономики в III квартале почти прекратится

Спад ВВП по итогам III квартала составит 0,4–0,7% к тому же кварталу прошлого года, а в сравнении со II кварталом темп экономики будет близок к нулю, посчитал ЦБ на основе данных за прошедшие два месяца квартала.

Спрос и предложение по-преж­нему движутся разнонаправленно, фиксирует ЦБ: первый сокращается быстрее, чем второе. Промышленность даже немного растет. Но потребление продолжает падать, хотя и замедляющимся темпом, а начавшийся было рост зарплат во второй половине года оказался выплатой премий и бонусов и был временным – реальные заработки снова ушли в минус, несмотря на замедление инфляции. Спад инвестиций, вполне возможно, в августе почти прекратился – предприятия наращивают импорт оборудования, но пессимизм компаний в отношении перспектив сбыта, неопределенность и умеренно жесткие условия кредитования продолжат ограничивать инвестиционную активность, отмечает ЦБ.

При сохраняющемся расхождении динамики спроса и предложения дальнейшее замедление спада ВВП может происходить из-за роста запасов, пишет ЦБ в мониторинге. Запасы будут расти, в том числе благодаря хорошему урожаю, отмечает ЦБ: он, как ожидает Минсельхоз, будет выше прошлогоднего. Спад ВВП по итогам 2016 г. составит 0,3–0,7%, подтвердил ЦБ свой сентябрьский прогноз.

Как следовало из опубликованного ранее прогноза ЦБ, замедление экономического спада в 2016 г. будет обусловлено прежде всего ростом запасов на фоне продолжающегося падения частного потребления, сокращения инвестиций при снижении вклада чистого экспорта. В 2015 г. спад экономики составил 3,7%, во II квартале 2016 г. – замедлился до 0,6%.

Помесячная динамика экономики с начала 2016 г. колеблется возле нуля по траектории «месяц роста – месяц спада», посчитали экономисты Внешэкономбанка. В августе, по их оценкам, ВВП в сравнении с предыдущим месяцем вырос на 0,1% после сокращения на ту же величину в июле. Рост в августе был обеспечен в основном очень высоким урожаем, приводит ВЭБ в сообщении комментарии своего главного экономиста Андрея Клепача. Сельское хозяйство в ближайшие месяцы продолжит подталкивать экономику вверх, но к IV кварталу этот эффект будет исчерпан, считает Клепач. В целом со стороны внутреннего спроса пока по-прежнему не видно новых факторов, которые смогли бы обеспечить более устойчивое оживление экономики, заключает он.

Минэкономразвития увеличило прогнозируемый спад по итогам 2016 г. с 0,2% (апрельский прогноз) до 0,6%. Консенсус аналитиков Bloomberg – спад на 0,7%.