«Платон» продаст информацию страховщикам и владельцам грузов

Статья опубликована в № 4170 от 28.09.2016 под заголовком: «Платон» заработает на себе

«Платон», собирающий плату за проезд грузовиков, может оказывать и другие услуги, его функционал используется не полностью, заявил гендиректор «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС принадлежит Игорю Ротенбергу и фонду «РТ-инвест») Александр Советников. На 86% грузовиков, зарегистрированных в системе, установлено более полумиллиона бортовых устройств, позволяющих следить за автомобилями. Данные могут быть использованы для создания сервиса «умное страхование», рассказал Советников, со страховыми компаниями обсуждаются варианты сотрудничества.

Грузоперевозчики могли бы получать скидки при оформлении полиса каско или страховании груза в зависимости от стиля вождения, объема и частоты перевозок, страховщики – лояльных клиентов и точно определенные риски, считает Советников, а РТИТС – процент от скидки по агентскому договору. Цену он не назвал: пока только обсуждается, какая именно информация интересна страховщикам. Данные (стиль вождения, ускорение, резкие торможения, скоростной режим) будут передаваться только с согласия владельца грузовика, уточнил представитель РТИТС.

«Платон» работает с 15 ноября 2015 г. и собрал в федеральный дорожный фонд 14,5 млрд руб. Сам оператор, РТИТС, получает ежегодную плату – 10,6 млрд руб.

Другие сервисы «Платон» планирует предложить данные и грузоотправителям, чтобы они могли следить, как движутся их товары, сказал Советников. Предложение может быть интересно только для определенных ситуаций, собственные грузовики оснащены устройствами, передающими данные, а грузы, перевозимые компаниями-партнерами, застрахованы, говорит представитель «Балтики». У «Дикси» есть собственная система мониторинга на основе GPS, но взглянуть на предложение «Платона» может быть интересно, сказал ее представитель.

Программы «умного страхования» уже работают на рынке легковых автомобилей. Страховщик платит за данные о характере вождения страхователя, в машину которого установлено телематическое устройство, объясняет старший вице-президент Meta System Алексей Шипулин.

Данные от «Платона» могут быть интересны для рынка страхования как ответственности, так и грузов, говорит заместитель гендиректора «Ингосстраха» Илья Соломатин. Интересны данные и по автомобилям, и по водителям, а в перспективе и записи с видеокамер для разбора страховых случаев, уточняет он. Возможны два варианта предоставления данных, рассуждает Соломатин: интеллектуальная система, передающая информацию в реальном времени, или база данных о прошлых поездках. Поскольку формат еще не ясен, предположить цену невозможно, говорит он. У Meta System цена начинается от 250 руб. с одного автомобиля в месяц, тариф включает пред- и постобработку данных, лицензию на телематическую платформу, стоимость оборудования в него не входит, рассказал Шипулин.

Перевозчики уже могут сами или с подачи страховщика устанавливать трекеры, передающие данные страховой компании или грузоотправителю, замечает представитель «Альфастрахования». Любой посредник не снизит расходы страховой компании, а значит, вряд ли сильно снизится и стоимость страхования, считает он.