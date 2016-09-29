Чем хуже экономическая политика – тем жестче денежно-кредитная

Денежно-кредитная политика останется умеренно жесткой в течение трех ближайших лет, следует из проекта «Основных направлений денежно-кредитной политики» ЦБ на 2017–2019 гг. Документ направлен в правительство и будет рассмотрен в октябре вместе с проектом бюджета и прогнозом социально-экономического развития, а затем вместе с ними внесен в Госдуму.

Сохранение умеренно жесткой политики, т. е. положительных реальных процентных ставок, требуется для снижения инфляции до 4% в 2017 г. и поддержания ее на этом уровне, объясняет ЦБ. Стабилизация инфляции поддержит сбережения домохозяйств и создаст условия для их трансформации в инвестиции. «Наша цель – это инерционность динамики ставки», – сказал первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин: лучше снижать медленнее, чем потом повышать, – рост ставки может стать серьезным шоком для экономики.

Причина такой осторожности – накопившиеся и нерешенные проблемы экономики: высокая монополизация внутреннего рынка и низкая конкуренция, сильный физический и моральный износ парка машин и оборудования, низкий уровень внедрения передовых технологий, недоразвитость транспортной инфраструктуры, перечисляет ЦБ. Они не делают снижение инфляции невозможным, но делают этот процесс более болезненным и сложным, так как затрудняют действенность принимаемых ЦБ мер: из-за этого приходится придерживаться более жесткой денежно-кредитной политики. ЦБ впервые поднимает проблему связи инфляции с высоким социальным неравенством, затрудняющим для регулятора влияние на цены через платежеспособный спрос. Ни бедные, ни богатые на изменение процентных ставок не реагируют: бедные – потому что основную долю дохода тратят на самое необходимое, богатые – потому что на основное тратят небольшую долю дохода. Также ЦБ впервые в подобном документе прокомментировал «альтернативные подходы к денежно-кредитной политике», указав, что ускоренное снижение ставок и попытка стимулировать инвестиции за счет денежной эмиссии приведут к ускорению инфляции и обесценению доходов населения.

Валютные сценарии При реализации рискового варианта прогноза ЦБ предполагает валютные интервенции, при оптимистическом – пополнение валютных резервов. В базовом варианте оно не предусмотрено.

Экономика может расти и при высокой инфляции, отмечает ЦБ в документе. Но обеспечить стабильность индекса цен при инфляции в 10% сложнее, чем при 4%: высокая инфляция может быстро ускоряться под воздействием даже временных факторов. Не будет стабильности цен – будут риски для финансовой сферы, реального сектора, обострится социальная напряженность. Не величина, а нестабильность инфляции делает невозможным устойчивое развитие экономики: сокращаются стимулы к инвестициям и горизонт планирования, ожидания быстрого роста инфляции закладываются в процентные ставки и цены, становясь бременем для предприятий и потребителей. С другой стороны, слишком низкая инфляция несет риск продолжительного падения цен, что вредит экономике не меньше скачков инфляции, объясняет ЦБ выбранный таргет в 4% – это выбор «с запасом».

В ближайшие три года условия для развития экономики – как внешние, так и внутренние – останутся непростыми, ожидает ЦБ. Рост экономик стран – торговых партнеров России будет невысоким, ограничивая рост спроса на российское сырье, доля которого в экспорте в ближайшие годы практически не изменится. Возможности по увеличению производства несырьевых товаров ограничены накопившимися диспропорциями экономики. В базовом прогнозе ЦБ рецессия завершается в начале 2017 г., к 2019 г. экономика выходит на темп 1,5–2% роста. Сценарий основан на сохранении цены нефти на уровне $40/барр. на все три года. В рисковом варианте нефть дешевеет до $25, рецессия продолжается еще два года; в оптимистичном нефть дорожает до $55 к 2019 г., что влечет и более быстрый рост экономики. Но он будет недолгим: потенциал роста за счет экспорта сырья исчерпан. Чтобы восстановление после спада перешло в устойчивый рост, необходимо создавать внутренние источники развития, пишет ЦБ, стимулировать повышение производительности и улучшать качество управления как в государственном, так и в частном секторе.

Цели по инфляции ЦБ достигнет при любых обстоятельствах, обещает регулятор. Ценовая и финансовая стабильность способствуют экономическому благополучию в любом случае и «при любых формах взаимодействия государства с бизнесом», говорится в документе. Но для роста экономики лишь одной устойчиво низкой инфляции недостаточно, подчеркивает ЦБ: на повышение экономического благополучия должны быть нацелены бюджетная, налоговая и макроэкономическая политика в целом, содействуя появлению новых отраслей, технологическому перевооружению, развитию экономической и социальной инфраструктуры.