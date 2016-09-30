Росавтодор проверит, законны ли платные сервисы «Платона»

Росавтодор пока еще не одобрил предложенные оператором «Платона» дополнительные сервисы, ответил представитель ведомства на запрос «Ведомостей». Нужно проанализировать финансовую модель, проверить соответствие идеи законодательству, объясняет он.

Оператор системы взимания платы с грузовиков за проезд «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС, принадлежит сыну Аркадия Ротенберга Игорю и фонду «РТ-инвест») объявил на этой неделе, что собирается развивать ее дополнительные, в том числе платные, сервисы. В частности, с согласия грузоперевозчика предоставлять страховым компаниям за плату данные с бортового устройства о манере вождения. Так водитель сможет получить скидку, а страховщик – лояльного клиента и точно рассчитанные риски, объяснял гендиректор РТИТС Александр Советников.

В соглашении может оговариваться возможность получения сверхдохода концессионером и то, как он распределяется между сторонами соглашения, – иногда на часть сверхдохода претендует государство, рассказывает советник Dentons Илья Скрипников. Фиксированная плата оператору должна покрывать его капитальные и операционные затраты, а также генерировать согласованную норму прибыли, замечает старший юрист Herbert Smith Freehills Роман Чураков. Если концессионер будет иметь дополнительный денежный поток от страховых организаций, финансовая модель концессии может быть пересмотрена, а плата из федерального бюджета – снижена, полагает он. Ежегодно государство должно платить РТИТС 10,6 млрд руб. – это половина суммы, которую Минтранс рассчитывает собрать в этом году с грузовиков при действующем тарифе в 1,53 руб./км. Остаток сопоставим с потерями региональных бюджетов от льгот по транспортному налогу, предоставленному грузоперевозчикам в качестве компенсации их расходов на «Платон».

Практика получения доходов концессионерами от деятельности, связанной с объектом концессии, совершенно обычная как для российских, так и для международных инфраструктурных проектов, не согласна глава инфраструктурной практики Herbert Smith Freehills Ольга Ревзина. В существующих условиях сложно, а иногда невозможно окупить дорожные проекты исключительно за счет тарифов, рассуждает она, поэтому дополнительные доходы концессионера могут помочь реализовать проекты.

Даже если первоначальный текст концессии не предусматривал возможности дополнительного дохода, стороны могут заключить дополнительное соглашение, объясняет Ревзина.

Предусматривает ли соглашение возможности дополнительного дохода, представители Росавтодора и РТИТС не говорят.