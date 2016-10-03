Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4173 от 03.10.2016 под заголовком: Экономика настроена под бюджет

Минэкономразвития скорректирует прогноз ради бюджета

Разногласия возникли из-за курса рубля и инфляции
Министру экономического развития Алексею Улюкаеву (на фото слева) придется подстроиться под министра финансов Антона Силуанова
Министру экономического развития Алексею Улюкаеву (на фото слева) придется подстроиться под министра финансов Антона Силуанова
Евгений Разумный / Ведомости

Минэкономразвития уточнит макропрогноз после разногласий с Минфином по инфляции и курсу рубля, рассказали «Ведомостям» пять федеральных чиновников, на коррекции прогноза инфляции настаивал и ЦБ. Уточненный прогноз рассмотрит бюджетная комиссия, сказал представитель Минэкономразвития. Пока ее заседание запланировано на 5 октября.

Минфин закладывает в проект бюджета курс рубля к доллару – 67,5 руб. в 2017 г., 68,7 руб. в 2018 г. и 71,1 руб. в 2019 г., рассказал министр финансов Антон Силуанов. В прогнозе Минэкономразвития курс значительно крепче – 65,5 руб., 64 руб. и 64,5 руб. за доллар соответственно. Минэкономразвития с претензиями не согласно, говорят два чиновника, но прогноз все же придется переделать.

Разногласий по курсу в 2017 г. нет, небольшие трения по 2018 г., камнем преткновения стал 2019 год, рассказывает чиновник. Около половины бюджета напрямую зависит от курса, указывает Владимир Тихомиров из БКС: чем он слабее, тем больше доходы. По расчетам Минфина, подготовленным для бюджетных совещаний в начале сентября, укрепление доллара на 1 руб. приносило бы бюджету около 60 млрд руб. – в условиях 2017 г. при цене нефти $40/барр. и курсе 69,4 руб./$ («Ведомости» ознакомились с расчетами).

В нынешних условиях курс рубля не будет существенно снижаться: отток капитала продолжит уменьшаться, а счет текущих операций ухудшится не настолько, чтобы оказать такое сильное влияние на ослабление рубля, сомневается зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач. Обычно Минфин старается заложить более крепкий рубль, чтобы не раздувать расходы и увеличить подушку безопасности, объясняет Тихомиров. Но расходы уже зафиксированы на все три года – 15,787 трлн руб. и задача Минфина – уложиться в законе о бюджете в целевой дефицит (3,2, 2,2 и 1,2% ВВП. – «Ведомости»), рассуждает он, для этого может потребоваться более слабый рубль. Но если в прогнозе меняется только несколько параметров, то он «слабо бьется с точки зрения экономики», продолжает Тихомиров.

Инфляцию Минэкономразвития тоже скорректирует – в сторону понижения. Сейчас по проекту прогноза цены вырастут в 2017 г. на 4,9%, в 2018 г. – на 4,4% и на 4,1% в 2019 г. Таким образом, по версии Минэкономразвития, ЦБ не достигнет таргета по инфляции в 4% в 2017 г. Но Минфин, по словам Силуанова, уже заложил в проект трехлетнего бюджета инфляцию в 4%.

В новом прогнозе инфляция будет как у ЦБ, знает федеральный чиновник. Когда осуществляется инфляционное таргетирование, важно, чтобы прогнозы правительства и ЦБ не расходились, иначе это плохо влияет на инфляционные ожидания, говорит другой чиновник. Целевой ориентир нужно закладывать во все варианты прогноза социально-экономического развития, говорилось в замечаниях ЦБ к документу Минэкономразвития.

Это вопрос веры в политику ЦБ в первую очередь, но и выгоды тоже, говорит эксперт, участвующий в обсуждении бюджета: при более низкой инфляции Минфин сможет заложить в законе о бюджете меньшую индексацию пенсий, чтобы быть ближе к целевому дефициту. Если фактическая инфляция отклонится от заложенной в бюджете, Силуанов пообещал увеличить индексацию: «<...> конечно, пересчитаем. Так требует закон» (его слова по «Интерфаксу»).

Чем выше инфляция, тем больше будет индексация тарифов госмонополий, напоминает Тихомиров (см. таблицу), от этого зависит, как они будут сводить уже свои бюджеты в условиях сокращенной господдержки. «Ориентир – целевая инфляция и принцип «инфляция минус», – напомнил замминистра экономического развития Николай Подгузов (цитаты по «Интерфаксу»).

В правительстве и раньше спорили из-за прогноза, но таких разногласий, чтобы выпускалось специальное поручение что-то исправить, никогда не было, вспоминает чиновник финансово-экономического блока. После корректировки прогноз превратится в набор счетных величин для бюджета и будет иметь слабое отношение к реальности, говорит он: само наличие такой дискуссии показывает степень несогласованности подходов к экономической политике.

В России действует режим плавающего валютного курса. Он не является фиксированным, правительство и ЦБ не устанавливают цели по курсу или темпам его изменения; приоритет ЦБ – инфляция. Для ЦБ опускать курс и при этом снизить инфляцию – это нонсенс, считает Тихомиров: «Все эти арифметические упражнения нужны, чтобы как-то сбалансировать бюджет».

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