В госзакупках новое ограничение – на электронику

Импортозамещение в госзаказе охватило и радиоэлектронику, следует из постановления правительства, опубликованного на pravo.gov.ru. Иностранную технику из списка более чем со 100 наименованиями запрещено покупать, если на конкурс подано две заявки с аналогичными российскими товарами или из стран ЕАЭС (так называемое правило «третий лишний»).

В списке – офисная (компьютеры, принтеры, сканеры), бытовая (телефоны, телевизоры, радиоприемники) и специализированная (громкоговорители, антенны) техника, а также банкоматы, кассовые терминалы и даже лампы. Российской считается продукция, производство которой локализовано, а также если она выпускается по специальному инвестиционному контракту (инвестор берет на себя обязательства по производству, а власти гарантируют налоговую стабильность и поддержку). Заменять продукцию на иностранную после заключения контракта тоже запрещено. Постановление издано 26 сентября и уже вступило в силу.

«Как раз в октябре нужно закупать телевизоры», – говорит один из госзаказчиков. Но вряд ли возникнут проблемы, поскольку в России есть локализованные производства, спокоен он. Телевизоры – это исключение, но подавляющее большинство товаров из списка не производится в России, отмечает представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

Госзаказ электроники 3,9 миллиарда рублей на такую сумму государство закупило электронику на ЕЭТП (на эту площадку приходится около 10% госзаказа), следует из ее данных. На ней было закуплено ноутбуков и планшетов на 1,3 млрд руб., проекторов – на 721 млн, видеокамер – на 697 млн, микрофонов – на 636 млн, принтеров – на 530 млн. Банкоматы и кассы для госсектора на ЕЭТП не закупали

Добиться локализации производства телевизоров (85% продукции на рынке) удалось, потому что были созданы условия – разумно повышенные ввозные пошлины на готовые изделия (10%, но не меньше 25 евро за штуку), которые производятся в России, и нулевые на уникальные компоненты, объясняет представитель РАТЭК. Но экономических оснований для появления российских смартфонов и ноутбуков сегодня нет, считает он: этот рынок развивается очень быстро, чтобы соответствовать, нужно собственное масштабное производство компонентов. Одним только ограничением госзакупок собственное производство не создать, нужна специальная экономическая политика, которая оставалась бы неизменной как минимум пять лет, полагает представитель РАТЭК.

Госзаказ с начала 2016 г. составил 3,3 трлн руб., по данным Единой информационной системы закупок. Больше всего потрачено на строительные работы и медицинское оборудование.

Ограничения на госзакупки иностранной продукции стали появляться с января 2014 г. Они касаются оборудования для оборонной отрасли, машиностроения, медицинских изделий, лекарств, программного обеспечения. Часть из них покупать при наличии российского аналога нельзя (это касается оборонной продукции, программного обеспечения). Для других действует правило «третий лишний» (лекарства и медизделия). Еще один вид ограничений – российские поставщики получают ценовое преимущество в 15% на торгах (продукты питания, посуда, оборудование). В сентябре правительство распространило ценовые преференции на закупки госкомпаний, госкорпораций и естественных монополий.

Цены госконтрактов из-за импортозамещения выросли на 40%, заявил в феврале замминистра экономического развития Евгений Елин. Большинство мероприятий по импортозамещению отрицательно влияют на конкуренцию и эффективность товарных рынков, констатирует в докладе о состоянии конкуренции Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Цены растут, но не качество продукции, следует из доклада. Политика импортозамещения должна быть ограничена лишь несколькими сферами, считает ФАС: оборона, обеспечение фармацевтической и продуктовой безопасности.

Все новые ограничения для госзакупок очень усложняют работу закупщиков, а также увеличивают риски неумышленных нарушений, говорит гендиректор некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок» Георгий Сухадольский. Хорошо бы иметь общероссийский каталог товаров, работ и услуг, который бы сразу предупреждал о действующих ограничениях, предлагает он.

Не известно, к каким результатам привели ограничения на закупку иностранной продукции, замечает директор «Бюро контрактной информации» Иван Бегтин. Импортозамещение – это попытки нерыночными методами заменить иностранную продукцию или услуги на российские и разные группы используют этот тренд в собственных целях: ради денег или влияния, объясняет Бегтин.