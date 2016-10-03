Имущественное неравенство уменьшилось после финансового кризиса

Имущественное неравенство в мире уменьшилось после финансового кризиса, свидетельствует новое исследование Всемирного банка (ВБ). Кроме того, гораздо меньше людей стали жить за чертой бедности. Результаты анализа ВБ противоречат распространенному мнению, что быстрый экономический рост развивающихся стран был достигнут за счет роста социального неравенства внутри разных стран мира.

«В период между 2008 и 2013 гг. количество стран, где имущественное неравенство сокращалось, было вдвое больше тех, где оно увеличивалось», – утверждает ВБ.

По данным ВБ, число людей, живущих менее чем на $1,9 в день, в 2013 г. снизилось до 767 млн человек (это 10,7% мирового населения). Для сравнения: в 2012 г. таких людей было 881 млн (12,4%), а в 1990 г. - 1,85 млрд (35%). Сейчас почти 650 млн из тех, кто живет в крайней нищете, по-прежнему соредоточены в странах Африки южнее Сахары и в Южной Азии. Особенно большого прогресса в борьбе с бедностью достигли страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности, Китай и Индонезия.

В 60 из 83 изученных стран доходы 40% наименее обеспеченных людей выросли в 2008-2013 гг. На их долю приходится 67% мирового населения, отмечает Всемирный банк. Кроме того, в 49 из 83 стран уменьшилось имущественное неравенство. Среди них Великобритания, где разрыв между богатыми и бедными сократился сильнее, чем в других промышленно развитых странах, а также США, Германия, Китай, Бразилия и Россия.

Методология Для изучения неравенства Всемирный банк сравнивал среднегодовое изменение доходов или потребления 40% наименее обеспеченных людей в каждой стране со среднегодовым изменением для всего населения в 2008-2013 гг.

Выводы Всемирного банка идут вразрез с расхожим мнением, отмечает Financial Times. Считалось, что рост экономики таких развивающихся стран, как Бразилия, Китай и Индия, в последние 30 лет привел к значительному сокращению неравенства между странами, но за счет роста неравенства внутри стран, особенно развитых. В последних, в частности, промышленные рабочие теряли рабочие места, не выдерживая конкуренции с производителями из развивающихся стран, тогда как богатые люди становились еще богаче, благодаря росту стоимости финансовых активов. Однако доклад Всемирного банка показывает, что на самом деле неравенство во многих развитых странах уменьшилось.

Изучив страны, которые смогли значительно снизить бедность в последние годы (Бразилия, Камободжа, Танзания и другие), Всемирный банк выделил наиболее эффективные стратегии: инвестиции в питание и развитие детей, расширение охвата услуг здравоохранения, всеобщее образование, инфраструктуру в сельской местности; денежные трансферты бедным семьям и использование прогрессивного налогообложения. То, что странам удалось снизить бедность и неравенство в условиях слабого роста мировой экономики, президент ВБ Джим Ён Ким назвал «впечатляющим» достижением. Но «пока не удастся ускорить мировой [экономический] рост и сократить неравенство, есть риск не достичь цели Всемирного банка – положить конец крайней бедности к 2030 г.», предупредил он.

Выводы исследования «разрушают мифы», утверждает Франсиску Феррейра, отвечающий за программы изучения бедности во Всемирном банке: «В то время как внимание мира в основном было сосредоточено [на росте неравенства], происходил более тихий процесс его сокращения, который не был замечен».