Ленобласть заплатит ВТБ 533 млн рублей долга компании «Усть-Луга»

Банк ВТБ направил в комитет финансов Ленобласти исполнительный лист на погашение задолженности ОАО «Компания «Усть-Луга», заявила вчера на заседании суда представитель компании, передает ТАСС. Компания «Усть-Луга» (заказчик-застройщик одноименного порта, 21% акций – у Ленобласти) попросила на суде прекратить дело по иску банка о ее банкротстве или отложить его рассмотрение до получения денежных средств. Заседание суда отложено до 7 октября.

В 2010 г. «Усть-Луга» взяла в ВТБ кредит на 600 млн руб. до ноября 2015 г. под 9,5% годовых, гарантии по нему предоставила администрация Ленобласти. В январе 2015 г. ВТБ через суд потребовал вернуть долг, который компания перестала обслуживать, а в феврале 2016 г. подал иск о банкротстве. Летом банк направил в правительство региона требование возместить долг «Усть-Луги» в размере 533 млн руб.

Бюджет с дефицитом Доходы консолидированного бюджета Ленобласти в 2017 г. прогнозируются на уровне 112,5 млрд руб., расходы – на уровне 119,3 млрд руб., дефицит – 6%, говорил Марков на заседании правительства в сентябре.

«Исполнительный лист на сумму 533 млн руб. поступил в правительство Ленобласти 30 сентября», – подтвердил через пресс-службу первый заместитель председателя правительства Ленобласти, председатель комитета финансов Роман Марков. Правительство региона дорожит своей репутацией и нет никаких сомнений, что Ленобласть выполнит свои обязательства в установленном законом порядке, уточнил он.

Чтобы рассчитаться с долгами, «Усть-Луга» планирует продать свои электросетевые активы, на них претендуют ПАО «Ленэнерго» и АО «ЛОЭСК». Сумма сделки с ЛОЭСК может составить 370 млн руб., в июне говорила представитель «Усть-Луги». «Компания возместит всю сумму Ленобласти, если она выплатит долг», – пообещала вчера представитель «Усть-Луги». По ее словам, сделка по продаже активов еще не закрыта. В пресс-службе ВТБ отказались комментировать ситуацию. Переговоры о продаже ведутся уже больше года и нет никаких гарантий, что сделка состоится, говорила представитель банка в суде летом.

Администрация области обязана заплатить по исполнительному листу всю сумму, она может попросить отсрочку или рассрочку исполнения, но этот вопрос решается судом, говорит Фарид Бабаев, советник адвокатского бюро А2. Если судебный акт о выдаче исполнительного листа будет оспорен и отменен, исполнение теряет силу, если к этому моменту оплата произведена, происходит возврат, добавляет он. По его словам, за несвоевременное исполнение листа, если он предъявлен к взысканию через службу судебных приставов, должник обязан заплатить 7% от взыскиваемой суммы.