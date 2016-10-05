В налоговых направлениях Минфин не собирается менять нагрузку

Минфин не предлагает кардинальных изменений налогов до 2019 г., следует из проекта Основных направлений налоговой политики (ОННП, «Ведомости» ознакомились с ним). Рост нагрузки ждет только нефтегазовый сектор, будут повышены и некоторые акцизы (см. статью на стр. 18).

Весь сентябрь в правительстве и Кремле шли налоговые споры – для мобилизации доходов Минфин предлагал разные варианты повышения нагрузки на бизнес и население. Они касались НДС, взносов с фонда оплаты труда, подоходного налога, НДПИ. В частности, Минфин предлагал «ненефтегазовый налоговый маневр» – унификацию ставки страховых взносов, ее поэтапное снижение и повышение НДС. Поступления в бюджет от него Минфин оценивал уже в следующем году в 600 млрд руб., а всего за 2017–2019 гг. – в 1,2 трлн руб.

Но в итоге президент Владимир Путин решил не повышать основные налоги до 2019 г. Решение закреплено и в проекте ОННП.

Минфин в ОННП придерживается стратегии не повышать налоговую нагрузку на предпринимателей, подчеркивает представитель министерства, но, поскольку бюджет нужно наполнять, в документе описываются «дополнительные изъятия» с нефтегазовой отрасли. Речь идет о радикальном завершении «нефтяного маневра» в 2018–2020 гг., включающего отмену экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, рост НДПИ и корректировку акцизов.

Налоговая нагрузка на российскую экономику – 30,17% ВВП – сопоставима со странами ОЭСР (34,44% ВВП в 2014 г.), пишет Минфин. Вместе в неналоговыми платежами нагрузка несколько выше – 30,77%. Минфин намерен проанализировать все неналоговые платежи, и те, у которых налоговая природа, включить в Налоговый кодекс. С середины 2000-х появилось 50 обязательных неналоговых платежей, подсчитывала юрфирма «Пепеляев групп» для ТПП. За 2014 г. их сумма составила не менее 700 млрд руб. (или 0,99% ВВП). За пользование водными объектами бизнесу пришлось заплатить 10,4 млрд руб., за пользование недрами – 90 млрд, еще 21,2 млрд – за пользование радиочастотным спектром.

Что предложено Минфин предлагает закрепить некоторые принятые решения: освободить до 2019 г. от НДФЛ самозанятых, увеличить федеральную долю налога на прибыль с 2 до 3 п. п. из 20%, перераспределив доходы в пользу «бедных регионов» (около 117 млрд руб. в 2017 г.). Предлагается модифицировать работу консолидированных групп налогоплательщиков: ограничить сумму убытка, которую можно переносить на финансовый результат.

Среди развивающихся стран Россия по уровню налоговой нагрузки занимает второе место после Бразилии, приводил данные президент Сбербанка Герман Греф на инвестфоруме в Сочи. В 2014 г. налоги выросли в целом по экономике по сравнению с 2008–2009 гг., следует из расчетов РСПП, которые приводит Минфин (см. таблицу). России нужно получать преимущества по сравнению с другими странами, советует руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич: у нас непривлекательный инвестклимат, высокая стоимость труда, высокие налоги – «нужно в чем-то быть лучше других стран». Проще всего это сделать за счет сокращения налогов, заметил он: «С точки зрения роста важен не объем расходов, а совершенствование их структуры».

Бизнес и инвесторов чрезвычайно лихорадит от дискуссий по изменению налоговых условий – бизнесу нужна стабильность, говорит сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Он надеется, что к 2019 г. вообще отпадет необходимость повышать налоги. Нужно предложить реформу, которая избавила бы от повышения налогов, считает председатель ЦСР Алексей Кудрин: повышать пенсионный возраст, реформировать неэффективный госсектор, переводить социальную поддержку в адресную форму.