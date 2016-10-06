10% бюджета силовиков Минфин предлагает перераспределять без обсуждения с Госдумой и правительством

Минфин может получить право перераспределять до 10% бюджетных средств на национальную оборону, безопасность и правоохранительную деятельность, минуя поправки в закон о бюджете, следует из поправок в Бюджетный кодекс («Ведомости» ознакомились с ними). В понедельник их одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, а в четверг рассмотрит правительство.

Изменения в сводную бюджетную роспись вносятся приказом министра финансов. Перераспределение в основном коснется получателей бюджета по разделам «национальная оборона» и «национальная безопасность и правоохранительная деятельность», следует из поправок. Изменениями в роспись нельзя будет уменьшить закрепленные в законе обязательства перед людьми ради увеличения других расходов или нарастить траты на зарплату – для этого потребуется вносить поправки в закон о бюджете.

Что еще обсудят на правительстве В повестке заседания правительства на четверг– поправки в бюджет-2016. Они увеличивают расходы по закрытым статьям бюджета на 800 млрд руб. Потолок долга по госгарантиям – еще на 850 млрд. Дефицит увеличивается с 3 до 3,7% ВВП.

Сокращение бюджетных расходов на национальную оборону и безопасность сопровождалось реформой военной службы и оптимизацией численности сотрудников правоохранительных органов, а поставленные задачи оставались неизменными, пишет Минфин в пояснительной записке к поправкам, – это привело к росту нагрузки на них. Уменьшение финансирования сопровождалось растущей инфляцией и изменениями геополитической ситуации вокруг России. «Дополнительной проблемой» стали «отдельные времена», когда сокращалась периодичность внесения изменений в закон о бюджете, сетует Минфин. Эти поправки необходимы, чтобы дебюрократизировать процесс перераспределения бюджетных средств в отдельных ситуациях, говорит представитель Минфина.

Не так важно, как перераспределяются расходы между этими разделами, говорит ведущий научный сотрудник Центра развития ВШЭ Андрей Чернявский: там большая закрытая часть, которая находится вне поля общественного обсуждения. Беспокоят сами суммы расходов на оборону и безопасность, сетует он. В 2016 г. расходы на оборону и безопасность увеличены (см. врез), другие – уменьшены, перечисляет эксперт: фактически военные расходы выдавливают остальные.