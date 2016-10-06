Минфин намерен почти удвоить налоговые пени

Увеличить пени за неуплату налогов и сборов с 1/300 до 1/180 ставки рефинансирования предлагается в проекте основных направлений налоговой политики. Это должно сделать более эффективным сам инструмент пеней, пишет Минфин в документе, с которым ознакомились «Ведомости».

Низкий уровень пеней превратил неуплату налогов в своеобразный вид кредитования за счет бюджета, жаловался еще в 2015 г. министр финансов Антон Силуанов, когда ставка рефинансирования была 8,25%. С 2016 г. ставка рефинансирования была приравнена к ключевой (сейчас – 10%).

При текущей ключевой ставке пени все еще дешевле кредита банков, подсчитал управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин, – 12,17% против 15,8% по рублевым кредитам до года с учетом малого и среднего бизнеса (данные ЦБ на июль без учета Сбербанка). Если пени повысят, то за налоговую просрочку придется платить 20,3% годовых, продолжает он.

Поправки предложены Минфином, чтобы кредитом за государственный счет было невыгодно пользоваться, рассуждает Костальгин. Сейчас ситуация меняется и вслед за ключевой будут снижаться ставки банков, поэтому повышение пеней действительно может прекратить практику кредитования за счет бюджета, считает президент Клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов.

Сложно спрогнозировать дополнительные доходы бюджета от увеличения пеней, есть безнадежная задолженность, взыскать которую уже не получится, рассуждает Александра Суслина из Экономической экспертной группы. Из 258,2 млрд руб. долга по налоговым пеням невозможно взыскать 1,8 млрд руб., по данным ФНС на 1 августа (см. график).

В целом на долги компаний приходится около 85% налоговой задолженности, рассказывал ранее «Ведомостям» сотрудник налоговых органов, но часть из них – фирмы-однодневки и банкроты. Задолженность, с которой можно работать, – около 350–400 млрд руб., 10% приходится на особо крупных должников, по данным сотрудника налоговой службы.

Мера будет стимулировать только платежеспособные компании, подчеркивает Парфенов. В первую очередь это ударит по компаниям, которые опоздали с уплатой налогов – может быть, впервые из-за тяжелой экономической ситуации, предупреждает Суслина. Но вряд рост ставки пеней заставит заплатить тех, у кого нет денег или кто пошел на налоговое преступление, замечает она.

Такое серьезное повышение превращает пени в наказание, хотя их изначальная функция только компенсировать потери, замечает Костальгин. Налоговая проверяет три последних года, если брать с них пени по 20,3% годовых и прибавить к 20% штрафа, суммы долга будут удваиваться, предупреждает Костальгин. Повышенные пени действительно приблизятся к штрафным санкциям, соглашается руководитель практики по разрешению налоговых споров «ФБК Право» Галина Акчурина, в этом случае к ним должны применяться другие требования, надо предусмотреть возможность уменьшения по решению суда.

Справедливо было бы аналогично поднять пени для случаев, когда государство задерживается с возвратом переплаченных налогов, замечает Костальгин. Нужно принимать зеркальные повышения, в противном случае будет нарушен принцип равной защиты государственной и частной собственности, считает и Акчурина.