Мировой долг достиг рекордных $152 трлн, оценил МВФ

Мировой долг нефинансового сектора достиг рекордных $152 трлн в 2015 г., предупредил в докладе МВФ, – вдвое больше мировой экономики. Это может помешать ее восстановлению и увеличивает вероятность нового финансового кризиса, предупреждает фонд.

В последние годы долг рос быстрее мировой экономики. Если в 2002 г. он был равен 200% глобального ВВП, то в 2015 г. – 225%. В основном долг сосредоточен в развитых странах, но также он высок и в некоторых развивающихся, например в Бразилии и Китае. Две трети долга приходятся на частный сектор. «Чрезмерный долг частного сектора представляет собой большое препятствие для восстановления мировой экономики и риск для финансовой стабильности», – утверждает Витор Гаспар, руководитель департамента МВФ по бюджетным вопросам. Часто быстрый рост долга частного сектора приводит к финансовому кризису, предупреждает он.

Эти цифры подчеркивают сложившийся парадокс: есть риски из-за высокого долга, но политика некоторых крупных центробанков только стимулирует его увеличение, отмечает FT. В последние годы ФРС, ЕЦБ и Банк Англии снизили процентные ставки до рекордно низких уровней и запустили программы покупки облигаций для стимулирования кредитования и экономики. Кроме того, МВФ советует правительствам использовать заемные средства для финансирования бюджетных расходов и тем самым стимулировать экономический рост.

Следовать этому совету имеет смысл там, где не возникнут риски, отмечает Дмитрий Полевой из ING: «Проблема в том, что в развитых странах долг уже высок и не ожидается существенных улучшений в экономике. В эффективности и целесообразности скоординированного фискального стимулирования сомневается главный экономист минфина Германии Людгер Шукнехт. В колонке для WSJ он пишет, что низкая стоимость займов не должна делать правительства «безрассудными». По его словам, госдолг во многих странах велик, а имеющиеся возможности для фискального стимулирования – это прежде всего результат мягкой денежной политики центробанков, но когда-то им придется ее ужесточить и способность сделать это будет зависеть от сокращения долга. Также МВФ сам отмечал, что такое стимулирование малоэффективно в условиях полной занятости, а США, Германия, Великобритания и другие страны с крупной экономикой близки к ней, отмечает Шукнехт.

Но сделать это готова Великобритания, где в августе Банк Англии опустил ключевую процентную ставку до рекордно низких 0,25%. Новое британское правительство намерено увеличить инвестиции в инфраструктуру, используя дешевые займы, пишет FT со ссылкой на Джорджа Фримана, советника премьер-министра Терезы Мэй.