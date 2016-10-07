У госзакупок появится ценовой ориентир

Подготовленные Минэкономразвития поправки в законодательство о закупках опубликованы на regulations.gov.ru. Они вводят понятие референтных цен, сформированных по прежним контрактам.

Эти цены станут одним из способов определения начальной цены госконтракта, с которой стартуют торги. Понятие должно появиться и в законе о закупках госкомпаний.

Сейчас уже используется похожий метод – рыночных цен на похожие товары (см. врез). Заказчики берут всего три предложения и выводят из этого якобы рыночную цену, говорит управляющий партнер «Ценовых и контрактных решений» Евгений Вдовин. По его оценкам, цены госзакупок на 10–15% выше среднерыночных. Причина завышения не только в откатах, поясняет он: у госзаказчиков нет возможности проводить полноценный анализ рынка.

Идею средних цен, которые могли бы быть ориентиром в госзаказе, обсуждали еще в 2015 г. Когда с 2017 г. в единой информационной системе появится каталог товаров, по нему и будут устанавливаться референтные цены, говорил замминистра Евгений Елин в декабре. Тогда предполагалось, что цена должна определяться как минимум по 10 контрактам, заключенным в конкретном округе.

Как считают цену Кроме метода рыночных цен для определения начальной цены можно использовать нормативный, тарифный, проектно-сметный и затратный методы.

Как именно из цен уже заключенных контрактов будет выводиться референтная цена, будет описано в акте правительства, поясняет представитель Минэкономразвития. Пока ясно лишь, что показатель будет учитывать инфляцию. Программное обеспечение для подсчета цен создается казначейством, уточнили в Минэкономразвития.

Такие цены должны дать более полную картину о госзаказе, говорит первый проректор ВШЭ Александр Шамрин. Чтобы референтные цены работали, нужно сравнивать сопоставимое, для этого должен быть полностью запущенный каталог и продукция в нем должна быть идентифицирована, сказал Вдовин. Сейчас у одной и той же бумаги могут быть разные наименования – «бумага для принтера», «бумага для печати» или даже «носитель для вывода печатной информации» – и коды тоже могут быть разные, рассказывает он. Контракты могут включать сразу несколько позиций и не надо из цены салата оливье пытаться высчитать цену моркови, продолжает Вдовин, нужно брать только контракты с единичным товаром, заключенные в сопоставимых рыночных условиях. Также надо использовать не только данные единой информационной системы, но и свободного рынка, например, в Москве экспертиза сравнивает еще и цены портала поставщиков, уточняет Вдовин. Но на создание полноценного каталога уйдет несколько лет, полагает Шамрин.

Референтная цена – это административная конструкция, которую рынок не знает, говорит соучредитель Бюро контрактной информации Ольга Анчишкина: на рынке есть оптовые, розничные, закупочные цены. В госзаказе уже создано много неработающих административных конструкций, считает Анчишкина: начальная цена контракта, видимо, не работает. Непонятно, зачем вводить новую конструкцию, если можно уже сейчас отслеживать цены или создать электронный магазин по аналогии с «Яндекс.Маркетом», советует она. Бюро контрактной информации регулярно выводит средние, средневзвешенные и минимальные цены госзакупок, рассказывает Анчишкина.