МВФ призывает отказываться от защиты рынка

Страны должны отказываться от протекционистских мер, чтобы стимулировать слабый рост мировой торговли, призвал МВФ в коммюнике по итогам полугодового саммита фонда и Всемирного банка. МВФ по-прежнему ждет роста мировой экономики в 2016 г. на 3,1% и на 3,4% – в 2017 г., но помешать могут «устойчиво низкие темпы» развитых экономик. По обновленному прогнозу, в 2016 г. ВВП этих стран вырастет только на 1,6% (июльский прогноз – 1,8%). Из-за низких темпов роста страны будут еще активнее отказываться от глобализации, предупреждает МВФ, а это окажет еще большее давление на мировую торговлю и экономику. «Ограничение свободы торговли будет глушить двигатель, который многие десятилетия обеспечивал беспрецедентный рост благосостояния по всему миру», – предупредила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

В 1985–2007 гг. мировая торговля росла в среднем вдвое быстрее, чем ВВП, но последние четыре года она едва поспевает за слабым ростом мировой экономики. С 2012 г. торговля росла чуть более чем на 3% – в 2 раза медленнее, чем в предыдущие 30 лет. За 2012–2015 гг. рост импорта товаров замедлился в 143 из 171 страны. В 2016 г. мировая торговля вырастет только на 1,7%, ждет ВТО (предыдущий прогноз – 2,8%). По ее прогнозам, четвертый год подряд будет сокращаться и импорт стран G20 по отношению к их ВВП. Темп роста международной торговли в 2016 г. будет самым медленным с 2007 г.

Причин замедления торговли несколько, пишет МВФ: слабость экономики, низкие инвестиции, замедление либерализации торговли и всплеск протекционизма. По данным Global Trade Alert, c 2010 г. от 50 до 100 протекционистских мер вводилось в первые четыре месяца каждого года, в 2016 г. их число выросло до 150.

Устойчиво низкий рост еще больше стимулирует протекционистские меры, особенно в еврозоне, что ослабляет потенциал роста мирового ВВП, считает Гильермо Мондино из Citigroup (цитата по FT). На фоне низкой экономической активности компании не хотят инвестировать в новое производство, продолжает он, правительства вводят меры, благоприятствующие местным производителям, а мировая экономика оказывается в ловушке.

Часть протекционистских мер стала следствием неравномерного распределения преимуществ от глобализации, признает председатель ЦБ Мексики Агустин Карстенс. «Экономика стала напоминать неконтролируемый автомобиль, застрявший в пробке», – резюмирует Дэвид Стоктон из LH Meyer Inc (цитата по Bloomberg). МВФ предлагает сокращать торговые издержки и стимулировать инвестиции. Например, воспользоваться низкими процентными ставками и вкладывать в инфраструктуру.