«Ростех», Минэкономразвития и электронные площадки борются за каталог госзакупок

Каталог товаров задумывался как механизм, который облегчит жизнь госзаказчикам, госкомпаниям, поставщикам и контролерам. Он решает одну из проблем закупок, когда один и тот же товар называется по-разному и выбор названия непредсказуем. Существующая система закупок без каталога похожа на поход в магазин с завязанными глазами, иллюстрировал управляющий партнер «Ценовых и контрактных решений» Евгений Вдовин.

Каталог должен стать частью Единой информационной системы (ЕИС) госзаказа, с 2017 г. объект закупки надо будет указывать по каталогу, говорится в законе о госзакупках. Формировать и вести каталог должно по закону Минэкономразвития. Но как вести и использовать каталог, определит правительство. Минэкономразвития готовит проект постановления о временных правилах для каталога («Ведомости» ознакомились с текстом, федеральный чиновник подтвердил его подлинность). В проекте предлагается взять за основу данные, которые уже есть в каталоге Москвы, и поручить Высшей школе экономики помочь с разработкой шаблонов для общероссийского каталога (включает наименование товара, код в каталоге, характеристики). Создавать шаблоны, а также решать, какие товары включать в каталог, будет по проекту министерство по согласованию с ФАС, предварительно рассмотрев на экспертном совете по каталогу.

За включение товара в каталог предлагалось брать плату с поставщиков, когда это рассматривалось как дополнительная услуга информационной системы.

В сентябре созданием каталога закупок заинтересовался «Рос­тех». Его участие в создании каталога обсуждалось на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова. «Ростех» вошел в группу по подготовке дорожной карты системы мониторинга закупок лекарств, напомнил сотрудник пресс-службы госкорпорации. Но планы распространять систему на другие товары он не комментирует.

Кто подписал Гендиректор ЕЭТП Антон Емельянов, гендиректор «Сбербанк-АСТ» Николай Андреев, гендиректор Агентства Татарстана Яков Геллер, гендиректор «РТС-тендера» Виктор Степанов, гендиректор ЭТС Евгений Эллинский и президент Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи Алексей Рыбников. В ближайшее время готовы подписать председатель совета директоров B2B Александр Бойко, гендиректор «Фабрикант.ру» Сергей Габестро.​

В понедельник о желании участвовать в создании каталога объявили и электронные торговые площадки (на них приходится более 50% всего госзаказа). Это один из пунктов первого совместного соглашения о намерениях (см. врез). Площадки готовы участвовать в разработке методологии каталога и создавать сам каталог, а кроме того – Единую аналитическую систему цен, пользуясь данными своих торгов, накопленными за пять лет, сказал гендиректор Единой электронной торговой площадки Антон Емельянов. Это позволит увидеть, что и за сколько закупалось, объяснил он, а также создаст ориентир для новых закупок. Это идеологически принципиально другой подход – если госзакупщик будет только ставить галочку и выбирать, что он закажет из доступного ему в каталоге, то правительству не придется ломать голову о нормировании, система автоматически оставит ему на выбор «Жигули» или Ford Focus, объяснил гендиректор Агентства по госзаказу Татарстана Яков Геллер.

Это сотрудничество не против кого-то, уточнил президент Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи Алексей Рыбников. По его словам, создание такого каталога может быть бесплатным для государства.

Агентство Татарстана сделало каталог само, в нем около 7000 позиций, затраты – 3–5 млн руб., рассказывал Геллер. У площадки B2B Center (крупнейшая по заказу госкомпаний) есть электронный магазин с каталогом на 1 млн позиций, рассказал председатель совета директоров B2B Александр Бойко. Всю сумму, потраченную на его создание, оценить он не берется, но только создание алгоритма встраивания готовых списков наименований от компании в общую систему стоило $10 млн, по его словам. Площадки действительно могут согласиться сделать каталог без государственных средств, поскольку его появление должно увеличить количество позиций в их каталогах и, следовательно, прибыль, объяснил Бойко.

Представители площадок уже участвовали в совещаниях в правительстве по созданию каталога, заметил гендиректор «РТС-тендера» Виктор Степанов. Было несколько встреч о разработках со специалистами по IT, рассказал гендиректор «Сбербанк-АСТ» Николай Андреев. Но представитель Минэкономразвития заявил, что «площадки не будут привлекаться». Все данные для каталога есть, говорит он, министерство собирает и структурирует данные в ЕИС.