Для нового руководителя Росреестра создан новый пост

Руководителем Росреестра и заместителем министра экономического развития назначена Виктория Абрамченко, распоряжение подписано премьером Дмитрием Медведевым 11 октября. До этого Абрамченко была статс-секретарем и замминистра сельского хозяйства. «Мы выбрали конструкцию, которая меняет систему управления, – рассказал первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая в Росреестре. – Председатель правительства обратился к президенту, чтобы создать новую должность – заместителя министра и руководителя Росреестра».

Это решение – объединение нормативной площадки министерства и практической работы Росреестра, заметил министр экономического развития Алексей Улюкаев. Ранее курирующим замминистра у службы был Николай Подгузов. Новая конструкция означает, что между руководителем Росреестра и министром больше не будет дополнительного звена, это повышает статус Росреестра, означает, что у Абрамченко не будет конкуренции внутри министерства, и укрепляет связь с министром, считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Коррупция в Росреестре В 2015 г. возбуждено 30 уголовных дел в отношении 31 работника системы Росреестра по статьям: мошенничество (9), получение взятки (10), посредничество в получении взятки (2), халатность (3), присвоение или растрата (3), регистрация незаконных сделок с землей (1), заведомо ложное заключение эксперта(1), злоупотребление должностными полномочиями (1). Наибольшее количество уголовных дел возбуждено в отношении служащих управлений Росреестра по Московской области (4).

«Нас беспокоит то, что происходит с Реестром по стране», – признался Шувалов. Новый руководитель, по его словам, должна сделать так, чтобы каждый раз, когда в регионе назначают руководителя территориального отделения Росреестра, не происходила «смертельная битва». Абрамченко, в свою очередь, попросила новых подчиненных «очень внимательно посмотреть на работу подразделений», чтобы Росреестр стал лучшим в реализации Национального плана по борьбе с коррупцией.

Это не первое высказывание Шувалова о распределении должностей в Росреестре. В феврале на коллегии Минэкономразвития он уже говорил о повышенном интересе чиновников к должностям в службе. Руководителей территориальных органов Росреестра назначает министр экономического развития по представлению руководителя Росреестра.

Вопросы у вице-премьера есть и к готовящемуся запуску Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Новая система должна объединить данные из Государственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав (ЕГРП). Это позволит одновременно регистрировать право собственности и ставить на кадастровый учет недвижимость. Предыдущий руководитель Росреестра Игорь Васильев говорил, что процедура должна занимать 10 рабочих дней.

С 1 января 2017 г. должна заработать новая услуга, напомнил Шувалов. «Мне докладывают мои помощники, что вряд ли это заработает», - признался он.

Данные о владельцах и объектах из ЕГРП и ГКН уже сопоставлены практически полностью, пояснял ранее «Ведомостям» представитель Росреестра. Не удалось гармонизировать менее 1% сведений. Большая часть из плана по разработке нормативных актов, организационным и техническим мероприятиям уже исполнена, пояснил представитель Минэкономразвития, мероприятия по опытной эксплуатации и внедрению будут проводиться до конца года.

Но внедрение новой системы означает также, что все получатели услуг Росреестра должны перейти на работу в новом формате, отмечает представитель Минэкономразвития, а это налоговая служба, МВД, органы государственной власти и местного самоуправления, МФЦ. Большинство этих сведений получаются в электронном виде, есть риск, что не все органы, взаимодействующие с Росреестром, будут готовы перейти к получению новых объединенных сведений в новом формате, пояснил представитель Минэкономразвития.

Вопрос о переносе внедрения ЕГРН на уровне Минэкономразвития не обсуждался, уточнил представитель министерства.