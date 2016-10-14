Правительство дало неделю на доработку бюджета и макропрогноза

Правительство одобрило проект федерального бюджета и социально-экономического прогноза на 2017–2019 гг. и дало Минфину и Минэкономразвития неделю – уточнить отдельные параметры, сообщила пресс-служба правительства. Премьер-министр Дмитрий Медведев велел внести документ в Думу до 28 октября.

Цель – восстановить рост экономики, сказал Медведев, и нужно создать условия, чтобы сбережения становились инвестициями, а не лежали в чулках. По базовому сценарию (баррель нефти – $40) Минэкономразвития ждет роста экономики в 2017 г. всего на 0,2% вместо прежних 0,6%. Ухудшен прогноз и на следующие годы – до 0,9 и 1,2% вместо 1,7 и 2,1%. Снижена и оценка инвестиций в основной капитал – спад в 2017 г. на 0,5% вместо роста.

Минэкономразвития уточнит параметры номинального ВВП и экспорта нефти и представит новый прогноз в правительство в пятницу, говорит чиновник министерства: оценки роста и спада инвестиций меняться не будут.

Дефициты Доходы в 2017 г. – 13,43 трлн руб., расходы – 16,18 трлн, дефицит – 3,2% ВВП (2,74 трлн руб.) – будет финансироваться из резервов (резервный фонд закончится в 2017 г., будут тратить фонд национального благосостояния) и займов (1,05 трлн руб. на внутреннем рынке и $3 млрд на внешнем). В 2019 г. дефицит должен сократиться до 1,2% ВВП.

Уточненный вариант бюджета от Минфина в правительстве ждут к понедельнику, говорит чиновник финансово-экономического блока. Основная конструкция останется неизменной, уверен чиновник Минфина; Минфин настаивает на бюджетной консолидации.

Ее ключевая мера – замораживание расходов в размере 15,8 трлн руб., меры по мобилизации доходов оценены в 1,1% ВВП ежегодно – в основном за счет роста налоговой нагрузки на нефтегазовый сектор и дивидендов госкомпаний. В реальности расходы ожидаются немного выше за счет дополнительных поступлений (см. врез). Экономить придется всем: от 6% в 2017 г. до 11% к 2019 г. Минобороны, доля которого в расходах бюджета после поправок в 2016 г. достигла почти четверти, теперь должно ежегодно сокращать расходы на 6%: к 2019 г. – до 2,8 трлн руб. (3,9 трлн – в 2016 г.). Расходы на социальную политику за три года вырастут почти на 10% (до 5 трлн руб.). Около 100 млрд руб. правительство зарезервирует на непредвиденные расходы, следует из пояснительной записки к проекту бюджета.

Пока нельзя говорить об устойчивом равновесии в бюджетной сфере, сетует высокопоставленный чиновник: структура бюджета остается неизменной, а для роста инвестиционной активности нужен сдвиг приоритетов в сторону инвестиций в инфраструктуру и человеческий капитал. Ограничение расходов продолжит давить на экономический рост, а реформы откладываются по меньшей мере до президентских выборов 2018 г., полагает Владимир Тихомиров из БКС: новый бюджетный план разочаровывает, он не предполагает структурных реформ. Цель нового бюджета – социальная и политическая стабильность, но ее цена все больше давит на финансовые ресурсы государства, резюмирует он.