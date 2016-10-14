Правительство утвердило положение о проектном офисе

Статья опубликована в № 4182 от 14.10.2016 под заголовком: Проектный офис вошел в положение

Вчера на заседании правительства в Горках наконец было утверждено положение о проектном офисе, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника.

Два чиновника, вовлеченных в работу проектного офиса, говорят, что в документе две части: организация проектной деятельности и структура системы управления проектной деятельностью. В первой описана структура, основные действующие лица, процедура инициирования приоритетных проектов, содержание паспорта проекта и сроки исполнения (5 дней).

Список действующих лиц проекта состоит не из трех, а из пяти человек. К функциональному заказчику (министерство), куратору (вице-премьер) и руководителю проекта добавились старшее должностное лицо проекта (СДЛ, может быть замминистра) и администратор. Первый находится между куратором и руководителем проекта: оказывает содействие, дает консультации, его задача – повысить вес проекта. Администратор отвечает за организационно-техническое обеспечение.

Руководителем проекта не обязательно должен быть чиновник – к примеру, в проектную группу по экспорту предварительно назначен Михаил Фрадков, указывает чиновник. В середине 2017 г. появятся требования к руководителю проекта, рассказывает один из чиновников: опыт и квалификация, некоторым придется пройти обучение.

Девять путей Девять направлений проектного офиса получат дополнительное финансирование: здравоохранение – 220 млн руб., образование – 14,2 млрд, ипотека и арендное жилье – 10 млрд, ЖКХ и городская среда – 5 млрд, международная кооперация и экспорт – 16,1 млрд, экология – 20,1 млрд руб. Направления «малый бизнес» и «безопасные и качественные дороги» дополнительных денег не требуют.

Оценку регулирующего воздействия документы, утвержденные проектной группой, проходить не будут. Президент РСПП Александр Шохин предлагал хотя бы укороченную процедуру, но в проектном офисе считают, что бизнес и так достаточно вовлечен в проекты. А если что-то пошло не так, его представители могут инициировать изменение проекта.

Сейчас основной вопрос, из-за которого проектный подход может не прижиться, – как чиновнику совместить подчинение двум начальникам: непосредственно своему министру и руководителю проекта, беспокоится высокопоставленный чиновник, могут быть конфликты.

Жизнь чиновников может упроститься, возражает чиновник, участвующий в проектном офисе: сейчас прорабатывается возможность снять дублирующие поручения, тогда вместо отдельного отчета по каждому поручению будет один отчет по проекту. Ответственность чиновников, конечно, тоже повысится, продолжает он: если на заседании проектного комитета позиция согласована представителем ведомства, она считается согласованной этим ведомством. Но никто не покушается на суверенитет министерств, уверяет он.

В Белгороде проектный подход действует с 2010 г., конфликт между министрами бывает только поначалу, потом появляется понимание, что это взаимовыгодное сотрудничество, говорит начальник управления проектно-аналитической работы в Белгородской области Ирина Кирилова. Сотрудник может и не отвлекаться в рабочее время на проект, считает она, работать над ним ночью или во время отпуска. «Люди на это идут – участвовать в проекте почетно, – считает Кирилова. – Это признание экспертных качеств и возможность карьерного роста».