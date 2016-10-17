Внешэкономбанк усиливает контроль за «дочками». Указания им будет давать управляющий комитет, куда войдет руководство госкорпорации и «дочек»

Новая команда Внешэкономбанка (ВЭБ) меняет структуру управления группой. Теперь для принятия оперативных решений еженедельно будет собираться управляющий комитет, куда войдут председатель ВЭБа, члены правления, руководители «дочек» и функциональных направлений, которые получат статус вице-президентов, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к руководству госкорпорации.

В пресс-службе ВЭБа подтвердили создание комитета, отказавшись от дальнейших комментариев.

Комитет будет принимать решения, касающиеся работы не только ВЭБа, но и всех его «дочек» (см. врез), рассказывает один из собеседников «Ведомостей»: раньше корпоративное управление «дочками» сводилось к участию представителей ВЭБа в их советах директоров. Поручения, которые давала материнская компания, выполнялись некачественно и не вовремя или не исполнялись вовсе, вспоминает он. Решения комитета станут обязательными для всех «дочек», говорит собеседник «Ведомостей», но их руководители не будут голосовать по решениям комитета.

Семейство ВЭБа Сейчас в структуру ВЭБа входит 17 компаний, среди них «ВЭБ-лизинг», «ВЭБ-инжиниринг», «ВЭБ-капитал», Фонд развития моногородов, «ВЭБ Азия», Фонд развития Дальнего Востока, Корпорация развития Северного Кавказа, Центр проектного финансирования, «ВЭБ-инновации», банки «Глобэкс», Связь-банк, БелВЭБ и Проминвестбанк. Через структуры российского экспортного центра ВЭБ владеет Росэксимбанком и ЭКСАРом.

Комитет будет рассматривать вопросы совершенствования системы управления группы ВЭБ, выполнения стратегии и KPI, кадровой политики, управления рисками, операционной деятельности, перечисляет человек, близкий к руководству ВЭБа. Одобрение участия банка в проектах и так называемые спецпроекты остаются в ведении наблюдательного совета банка. Его ближайшее заседание намечено на 20 октября, говорил зампред ВЭБа Андрей Клепач: на нем должна быть рассмотрена доработанная стратегия ВЭБа до 2021 г.

По прежнему варианту стратегии, который наблюдательный совет летом отправил на доработку, ВЭБ планировал реформировать «дочек», а от некоторых избавиться вовсе. Так, в 2016 г. Российский фонд прямых инвестиций (который раньше входил в структуру ВЭБа) получил самостоятельность. В 2017–2018 гг. ВЭБ намеревался вывести из группы украинский Проминвестбанк, белорусский БелВЭБ, Связь-банк, «Глобэкс», «ВЭБ-инновации», «ВЭБ Азия».

Такая практика больше соответствует директивному подходу к управлению, а не корпоративному, оценивает директор по корпоративному управлению Deloitte Олег Швырков. Образование комитета не вызывает вопросов, если он создается для управления 100%-ными «дочками», поясняет он, а вот с публичными или обладающими некоторой независимостью «дочками» логичнее общаться через совет директоров.

Но потребуется механизм, который позволит транслировать решения комитета «дочке» ВЭБа, предупреждает Швырков. Вариантов множество, например, решения такого комитета могут автоматически дублироваться советом директоров «дочки», рассуждает он. Можно переписать уставы дочерних компаний ВЭБа, обязав их руководство выполнять указания комитета, говорит партнер «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Дмитрий Степанов. Это не будет противоречить корпоративному законодательству, указывает он.