Иностранные инвесторы рассказали Медведеву о своих проблемах

В понедельник прошло ежегодное заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) под председательством премьера Дмитрия Медведева. В него входят руководители полусотни международных компаний. Обсуждались доступ к транспортной инфраструктуре, локализация, возмещение НДС, акцизы, сертификация ветеринарной продукции, рассказал управляющий партнер EY Александр Ивлев. Бизнес волнуют конкретные вопросы регулирования, говорит топ-менеджер крупной иностранной компании, участвовавший в совещании, особенно таможня.

Часть проблем уже рассматривал исполком КСИИ: утилизация твердых бытовых отходов, требования к электронным ветеринарным сертификатам, акцизы, применение НДС для компаний, которые выплачивают единый сельхозналог, рассказал министр экономического развития Алексей Улюкаев (цитата по «Интерфаксу»). На заседании были руководители всех органов исполнительной власти, которые отвечают за инвестиционную тематику; разговор был очень конкретный и предметный, говорит Ивлев.

Кто участвовал В заседании КСИИ приняли участие 36 глобальных руководителей зарубежных компаний (33 в 2015 г.). Большинство – представители США, Канады, ЕС, в частности Германии, Франции, Нидерландов, «т. е. стран, которые присоединились к санкциям», рассказал Улюкаев.

Бизнес просил, например, упростить процедуру возмещения авансов и переплаченных таможенных пошлин, рассказывают два участника совета, гармонизировать таможенное законодательство стран Евразийского экономического союза, улучшить ветеринарное регулирование, чтобы сократить траты на ветеринарные сертификаты. С постоянными сложностями сталкиваются, например, компании, которые импортируют через морские порты, указывают инвесторы в докладе к заседанию КСИИ («Ведомости» ознакомились с документом). Например, в некоторых из них по праздникам не работают ветеринарные лаборатории, а значит, на оформление фитосанитарных грузов уходит больше времени. Пограничники, таможенные и ветеринарные контролеры не пользуются электронными документами, следует из доклада, а на получение штампов уходит много времени. В докладе рекомендуется ввести электронную систему контроля в Таможенном союзе. Чтобы взыскать переплаченные таможенные пошлины, требуется еще больше документов, жаловались иностранные инвесторы Медведеву. Большая часть из них уже есть в базе таможенников, говорится в докладе КСИИ, но иногда запрашивают даже образец подписи человека, подписавшего заявления, еще и заверенный у нотариуса. Просили сократить перечень документов, а сами сроки рассмотрения уменьшить с месяца до 10 дней, рассказывает сотрудник международной компании.

Осталось дождаться конкретных решений, говорит участник совещания. Многие вопросы уже много лет обсуждаются на КСИИ и пока не решены.