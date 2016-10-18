Расходы бюджета за три квартала сократились почти по всем направлениям

Расходы бюджета за три квартала 2016 г. сократились почти по всем направлениям, на обслуживание госдолга – выросли больше чем на четверть, отчитался Минфин

За январь – сентябрь федеральный бюджет израсходовал 66,6% годового плана, или 10,87 трлн руб., сообщил предварительную оценку Минфин. Она дана без учета осенних поправок в бюджет, увеличивших общие расходы с 16,3 трлн до 16,4 трлн руб. Годом ранее за тот же период бюджет потратил примерно столько же – 10,79 трлн руб., т. е. фактические номинальные расходы бюджета за девять месяцев 2016 г. увеличились лишь на 0,7%, хотя запланированные на год траты почти на 1 трлн руб. больше. Бюджет тратит медленнее, чем в прошлом году, но дефицит растет: за январь – сентябрь он составил 1,6 трлн руб. против 0,6 трлн годом ранее. Причина – сокращение доходов: за девять месяцев их собрали на 0,9 трлн руб. меньше, чем годом ранее (9,29 трлн руб. против 10,1 трлн).

В сравнении с прошлым годом исполнение расходов (реально потраченные средства) сократилось почти по всем основным статьям (см. таблицу).

На оборону бюджет потратил около 2 трлн руб., это на 14% меньше, чем годом ранее, и 64% прежнего плана (в прошлом году за тот же период было потрачено 74%). С учетом же поправок в бюджет-2016, увеличивших расходы на национальную оборону с 3,1 трлн до 3,9 трлн руб., за оставшиеся три месяца года бюджет должен израсходовать на оборону почти столько же, сколько за прошедшие три квартала.

Исполнение расходов на национальную безопасность меньше в номинальном выражении, чем в прошлом году, на 5%, на национальную экономику – на 4%, на образование – на 5%. Сильнее всего зажимается финансирование ЖКХ (потрачено на 35% меньше, чем в прошлом году), спорт (на 42% меньше), СМИ (на 26%): расходы по этим направлениям профинансированы на 40–60% против 50–70% годом ранее. Впрочем, поправки в бюджет-2016, сократившие финансирование по этим статьям, повышают процент исполнения расходов по ним как раз до уровня прошлого года. Например, с сокращением годового плана расходов на ЖКХ с 82,9 млрд до 56,8 млрд руб. уже потраченные 44,7 млрд руб. превращаются из исполненных 54% в исполненные 79%.

На социальную политику бюджет израсходовал 3,5 трлн руб. против 3,1 трлн годом ранее. С учетом внесенных поправок, увеличивших расходы по этой статье, за три квартала потрачено почти ровно три четверти годовых назначений.

Больше, чем за январь – сентябрь прошлого года, потрачено также на общегосударственные вопросы, что обусловлено проведением парламентских выборов (по статье «Выборы и референдумы» бюджет потратил 13,5 млрд руб. из запланированных 17 млрд). На здравоохранение израсходовано на 6% больше, чем годом ранее, в том числе за счет ускорения запланированных расходов: исполнено 64% годовых трат против 62% годом прежде; однако предусмотренное поправками сокращение годовых расходов повышает этот процент исполнения до 76%.

Трансферты регионам за три квартала сократились на 1,5%, но за счет замедления финансирования: федеральная поддержка составила 480,7 млрд руб. (71% годового плана) против 488 млрд (78%) за тот же период прошлого года. На 28% больше потрачено на обслуживание госдолга: за три квартала – почти 0,5 трлн руб. против 390 млрд руб. На весь год на обслуживание госдолга заложено с учетом поправок 640 млрд руб. против потраченных в прошлом году 519 млрд руб.

Расходы могут зажиматься из-за ужесточения их администрирования, это феномен этого года, замечает Андрей Чернявский из Центра развития ВШЭ: Минфин и казначейство ужесточили порядок выдачи средств, чтобы деньги не лежали без дела.

Расходы бюджета за январь – сентябрь составляли в среднем чуть более 1 трлн руб. в месяц, в следующие три месяца для выполнения бюджетного плана они должны составить в среднем 1,8 трлн руб. ежемесячно. А дефицит с учетом поправок – удвоиться до 3 трлн руб. Это вполне реально, считает Илья Соколов из ЦСР: традиционно на конец года, прежде всего на декабрь, приходится увеличение трат, связанное с закрытием строительных контрактов, закупок, перечислением субсидий регионам. Хотя некоторые резервы для экономии есть и обычно расходы исполняются на 97–98%, отмечает он. В 2015 г. на IV квартал пришлось 30% годовых расходов, дефицит возрос с 0,6 трлн до 2 трлн руб.