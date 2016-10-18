Саудовская Аравия разместит долларовые облигации на сумму до $15 млрд

Саудовская Аравия планирует в среду впервые разместить валютные гособлигации на международном рынке. Размер эмиссии, как ожидается, будет крупнейшим для стран Ближнего Востока и одним из крупнейших для правительств развивающихся стран в целом. Среди последних рекорд принадлежит Аргентине, продавшей в этом году $16,5 млрд. Эр-Рияд, как предполагается, может разместить бумаги на $10-15 млрд или даже несколько больше.

По словам банкиров, связанных с организацией размещения, во вторник представители Саудовской Аравии завершили трансатлантическое роуд-шоу. После этого во второй половине дня в Европе эмитент обнародовал ориентиры по доходности. Будет три выпуска долларовых облигаций. У 5-летнего примерная доходность будет на 160 базисных пунктов выше, чем у соответствующих казначейских облигаций США, у 10-летних – на 185 б. п. выше, а у 30-летних – на 235 б. п.

По словам банкиров, ожидается высокий спрос на саудовские бумаги, тем более что в последние месяцы инвесторы активно покупают бонды развивающихся стран, в том числе Мексики, Катара, Аргентины. «Если все будет хорошо, они разместятся на этой неделе», – сказал один банкир.

Доходности могут снизиться при высоком спросе инвесторов, пока же 10-летние саудовские бонды оценены с доходностью около 3,6%, что соответствует ожиданиям инвесторов, участвовавших в роуд-шоу. Десятилетние облигации соседнего Катара торгуются сейчас с доходностью 2,09%, а бумаги Saudi Electricity с погашением в 2024 г. – с доходностью 3,56%.

Первая эмиссия внешнего долга – часть обнародованного в ноябре 2015 г. масштабного плана по снижению зависимости саудовской экономики от цен на нефть. Из-за их падения Эр-Рияду пришлось сократить госрасходы, урезать субсидии, потратить значительную часть валютных резервов и увеличить заимствования (сначала на внутреннем рынке, теперь – на внешнем). С конца 2015 г. по конец августа 2016 г. госдолг вырос со 142,2 млрд риалов ($37,9 млрд) до 273,8 млрд риалов ($72,9 млрд), говорится в проспекте эмиссии новых облигаций.

Новые саудовские облигации станут ориентиром для многих готовящихся сейчас к размещению выпусков. Инвестбанки активно занимаются организацией целой серии размещений. Так, Иордания на этой неделе проведет роуд-шоу в Европе и США, представив 10- и 30-летние гособлигации. Представители Equate Petrochemical, совместного предприятия кувейтской госкомпании с американской Dow Chemical, также планируют на этой неделе встретиться с инвесторами. По словам сотрудника инвестбанка, Equate, как ожидается, выпустит облигации после саудовского размещения. «Саудовские бонды – большая плотина, сдерживающая этот поток, – говорит банкир. – Мы увидим вал сделок в этом месяце».

Шести странам, входящим в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, в ближайшие четыре года нужно будет занять в общей сложности $560 млрд, говорится в отчете S&P Global Ratings, опубликованном в понедельник. Эта сумма необходима, чтобы компенсировать бюджетные доходы, выпавшие из-за обвала цен на нефть.

Перевел Михаил Оверченко