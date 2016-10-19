Наладить переработку отходов поможет координационный орган, считает Минпромторг

Чтобы освободить страну от мусора, нужно создать координационный орган, предлагает Минпромторг. Это борьба ведомств за влияние, считают эксперты

Россия все больше засоряется, признает Минпромторг в проекте стратегии развития промышленности по переработке и утилизации отходов до 2030 г. («Ведомости» ознакомились с документом). В 2005 г. было 3 млрд т бытовых и промышленных отходов, в 2014 г. – уже 5 млрд. Только 45% используется или обезвреживается, говорится в документе. При этом 85–93% бытовых, т. е. твердых коммунальных отходов захоранивается и все меньше их перерабатывается.

Больше всего отходов обезвреживает и использует целлюлозно-бумажная промышленность (75%), а ситуация с отходами химического производства в стратегии названа критической (около 15%).

Минпромторг по поручению вице-премьера Александра Хлопонина разрабатывает стратегию, подтвердил представитель министерства.

Такой низкий уровень переработки – проблема не только окружающей среды, пишет Минпромторг, из оборота выводится ценное сырье и материалы. В отходах содержатся, например, железо, медь, свинец, олово, редкоземельные и благородные металлы. Содержание ценных компонентов в отходах нередко оказывается почти как в природном сырье, говорится в проекте стратегии.

Развитию переработки мешает в первую очередь отсутствие раздельного сбора мусора и низкий уровень технологии сортировки на предприятиях – в основном вручную, констатирует Минпромторг. Без государственной поддержки и стимулирования ситуация не изменится, инвестиции в переработку будут низкими, Россия еще больше отстанет от стран-лидеров. Государственное финансирование (инновационный вариант стратегии) запустит развитие переработки, так что доля не подлежащих переработке отходов сократится до нуля.

В проекте стратегии Минпромторг предлагает отменить налог с доходов населения от сдачи макулатуры и цветных металлов. До 2020 г. нужно скорректировать правовую базу, говорится в проекте стратегии, а также создать единую информационную систему переработки. Для управления отраслью нужно создать орган координации, который будет анализировать проекты, взаимодействовать с регионами, следить за использованием субсидий и поддерживать работу информационной системы, считает Минпромторг.

Предлагается создать информационную систему, подтверждает представитель Минпромторга. Минприроды и Росприроднадзор проводят аудит существующих и разрабатываемых ведомственных систем по учету отходов и обобщают предложения по единой системе, продолжает он. Минпромторг, по его словам, предложил дополнить системы данными о технологических процессах переработки и характеристиках получаемого вторичного сырья.

Минэнерго планирует подготовить предложения в стратегию к февралю, отмечает представитель министерства. Одним из них может стать внедрение современных технологий переработки и утилизации отходов с получением тепловой и электрической энергии, рассказывает он.

Стратегия повысит административный вес Минпромторга в сфере обращения с отходами, а сейчас ведущая роль в этой сфере принадлежит Минприроды, говорит председатель технического комитета «Упаковка» Росстандарта Петр Бобровский. Но дополнительный координирующий орган или автоматизированная система не смогут решить проблему, пока не будет создана система раздельного сбора отходов, считает Бобровский. Пока не пойдет речь о введении раздельного сбора отходов, прорыва в переработке ждать не нужно, согласен руководитель токсической программы «Гринписа» Дмитрий Артамонов. Сколько бы ни было создано бюрократических органов и информационных систем, решить проблему они не смогут, категоричен он.