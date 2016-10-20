ЕЦБ сохранил ставку на нуле и не продлил программу скупки облигаций

Процентные ставки в еврозоне останутся на текущем уровне или ниже в течение долгого времени, заявил президент ЕЦБ Марио Драги (на фото), но и вечной чрезмерно мягкая кредитно-денежная политика не будет

Но уже в этом году у него могут возникнуть с ней проблемы

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг не стал менять процентные ставки и размер программы покупки облигаций. Ключевая ставка осталась на нулевом уровне, ставка по депозитам – минус 0,4%, а ставка по маржинальным кредитам – 0,25%. Также ЕЦБ подтвердил, что продолжит ежемесячно тратить 80 млрд евро на покупку активов по меньшей мере до марта 2017 г., но не стал исключать продления программы. Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков, сообщил Bloomberg.

Процентные ставки в еврозоне останутся на текущем уровне или ниже в течение долгого времени, заявил президент ЕЦБ Марио Драги, но и вечной чрезмерно мягкая кредитно-денежная политика не будет. Скупка активов продолжится до тех пор, пока инфляция не достигнет целевого показателя в 2% годовых, говорится в сообщении ЕЦБ. Правда, изменения на случай необходимости готовятся, заверил Драги. Хотя на заседании в четверг члены совета ЕЦБ даже не обсуждали пересмотр программы, рассказал он.

По прогнозам ЕЦБ, темпы роста цен достигнут целевых 2% к началу 2019 г. Большинство аналитиков, опрошенных Bloomberg, считают, что ЕЦБ сократит программу не раньше III квартала 2017 г., даже если инфляция в еврозоне превысит отметку в 1,5%. В сентябре инфляция составила всего 0,4%. Согласно консенсус-прогнозу Reuters, к весне 2017 г. инфляция вырастет только до 1%.

Росту экономики еврозоны мешают многие факторы, но рост потребительских расходов, а также цен на нефть поддержит рост ВВП, считает Драги. По его прогнозам, в III квартале его темпы роста будут примерно теми же, что и во II-м – 0,3%. Прогнозы по росту экономики и инфляции вплоть до 2019 г. будут пересмотрены на заседании ЕЦБ в начале декабря. Но добиться устойчивого роста можно только за счет структурных реформы по повышению производительности, а также улучшению условий для бизнеса, предупредил Драги.

«ЕЦБ хочет взять паузу, им некуда спешить», – говорит экономист Societe Generale SA Мичала Маркуссен (цитата по Bloomberg). Но продлить срок программы скупки активов все равно придется, предупреждает WSJ, как минимум на полгода. И даже если ЕЦБ не будет продлевать программу скупки активов, он может столкнуться с нехваткой облигаций, соответствующих его требованиям, отмечает FT. По мнению аналитиков Citigroup и Bank of America Merrill Lynch (BofA), это может произойти уже в текущем году. ЕЦБ может покупать только облигации со сроком погашения от двух до 30 лет и доходностью выше ставки по депозитам (минус 0,4%). По оценкам Tradeweb, сейчас в еврозоне 1,5 трлн евро облигаций с подходящим сроком погашения, но доходностью ниже минус 0,4%. Эта цифра не включает более 1 трлн евро уже выкупленных ЕЦБ гособлигаций. ЕЦБ может потребоваться смягчить требования к гособлигациям, например начать покупать бонды с более низкой доходностью (вырастет риск убытков) или покупать больше облигаций у стран, у которых и так высокий долг, пишет FT.

Решение об изменении параметров программы совет управляющих ЕЦБ примет в начале декабря, сказал Драги. Большинство опрошенных Reuters аналитиков ждут, что в декабре ЕЦБ также оставит ставки неизменными, но продолжит программу скупки активов от трех до шести месяцев. Доля аналитиков, прогнозирующих увеличение программы, с сентября выросла на 20%. «Из-за негативных побочных эффектов для банков ЕЦБ не будет снижать ставки, зато вероятность расширения программы велика», – подтвердил старший экономист Barclays Plc. Филипп Гудин (цитата по Reuters). Сам центробанк устал от отсутствия поддержки правительств стран, считает экономист BofA Жиль Мок (цитата по WSJ), все обеспокоены последствиями политики слишком низких ставок.

После решения ЕЦБ евро подорожал к доллару на 0,5% до $1,123 за евро, но к концу конференции Драги опустился на 0,3% до $1,093, сообщил WSJ. Индекс Stox Europe 600 упал на 0,5% до 341,92 пункта.