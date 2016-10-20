Госинвестиции и проекты

ВЭБ создает «дочку», куда передаст проблемные промышленные активы

Это снизит давление на капитал банка
ВЭБ создает «дочку», куда передаст проблемные промышленные активы
ВЭБ создает «дочку», куда передаст проблемные промышленные активы
Е. Разумный / Ведомости

Наблюдательный совет Внешэкономбанка одобрил сегодня создание НКО «Фонд промышленных активов» (100% дочки ВЭБа), которой будут переданы проблемные промышленные активы группы, говорится в сообщении банка. Возглавит НКО выходец из «Сбербанк капитала» Леонид Фрумкин. Деятельность компании призвана снизить давление на капитал Внешэкономбанка, отмечается в сообщении ВЭБа.

Речь идет о передаче в НКО, находящихся на балансе ВЭБа, «Индустриального союза Донбасса», угольного холдинга «Сибуглемет» и некоторых других активов, говорит собеседник, близкий к Набсовету.

В июне новый менеджмент ВЭБа предлагал создать отдельное юрлицо (НКО или фонд), учредителем которого станет государство, а ВЭБ будет лишь управляющим спецпроектами за «адекватное вознаграждение», рассказывал человек, близкий к набсовету госкорпорации. ВЭБ не будет финансировать или являться акционером этой структуры и спецпроекты не будут отражаться на его балансе, поясняет он: финансироваться они могут из бюджета (около 20–50 млрд руб. ежегодно) или из других источников, не предполагающих полной возвратности. Юрлицо предлагалось создать для новых проектов, но ему могли быть переданы и старые. НКО «Фонд промышленных активов» - это реализация тех летних предложений, только в более усеченном виде, говорит собеседник «Ведомостей».

Внешэкономбанк усиливает контроль за «дочками». Указания им будет давать управляющий комитет, куда войдет руководство госкорпорации и «дочек»
Внешэкономбанк усиливает контроль за «дочками»
Указания им будет давать управляющий комитет, куда войдет руководство госкорпорации и дочерних структур

Летом менеджмент Внешэкономбанка называл кредиты на 1,5 трлн руб. «непризнанным убытком». В основном это убытки от так называемых специальных проектов ВЭБа, к которым относятся украинские кредиты, олимпийские стройки и убытки ВЭБ-лизинга. Риски по этим проектам оцениваются в 700 млрд руб. Сейчас сумма намного меньше, говорит сотрудник ВЭБа: например, «олимпийские кредиты» больше не считаются проблемным долгом, активно ведется работа по реструктуризации долгов ВЭБ-лизинга.

ВЭБ ожидает убыточности по итогам 2016 и 2017 гг.

Кроме того, сегодня наблюдательный совет ВЭБа решил закрыть представительства Внешэкономбанка в Цюрихе, Париже, Йоханнесбурге, Нью-Дели. При этом представительство ВЭБа в Мумбае продолжит свою работу, представительство в Пекине будет расширено, представительства в США и Великобритании сохранятся, но будут оптимизированы с точки зрения штатной численности и административных расходов.

Долгосрочная стратегия развития ВЭБа на заседание вопреки ожиданиям не выносилась. Ее рассмотрят через один набсовет, говорил помощник президента Андрей Белоусов (цитата по ТАСС): «сложный документ, надо тщательно проработать все аспекты».

Летний вариант стратегии ВЭБа, который был принят за основу, но отправлен наблюдательным советом на доработку, предполагал, что банк сосредоточится на инвестициях в инфраструктуру, в промышленные проекты высоких переделов, на поддержке экспорта, а также постарается разгрести старые проблемы.

ВЭБ закрыл все семь представительств в регионах из-за их неэффективности

Финансовая модель ВЭБа, разработанная его новым руководством, в основном и базируется на государственных деньгах: банк намерен получать средства в капитал, привлекать дешевое длинное финансирование, включая льготные средства фонда национального благосостояния и Центробанка, получать средства на субсидирование процентных ставок кредитов, использовать средства госпрограмм, следовало из документа, с которым ознакомились «Ведомости». Это финансирование рассматривалось как основное, поскольку позволяет кредитовать инвестпроекты по приемлемой цене, говорил тогда сотрудник ВЭБа.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике