ВЭБ создает «дочку», куда передаст проблемные промышленные активы

Наблюдательный совет Внешэкономбанка одобрил сегодня создание НКО «Фонд промышленных активов» (100% дочки ВЭБа), которой будут переданы проблемные промышленные активы группы, говорится в сообщении банка. Возглавит НКО выходец из «Сбербанк капитала» Леонид Фрумкин. Деятельность компании призвана снизить давление на капитал Внешэкономбанка, отмечается в сообщении ВЭБа.

Речь идет о передаче в НКО, находящихся на балансе ВЭБа, «Индустриального союза Донбасса», угольного холдинга «Сибуглемет» и некоторых других активов, говорит собеседник, близкий к Набсовету.

В июне новый менеджмент ВЭБа предлагал создать отдельное юрлицо (НКО или фонд), учредителем которого станет государство, а ВЭБ будет лишь управляющим спецпроектами за «адекватное вознаграждение», рассказывал человек, близкий к набсовету госкорпорации. ВЭБ не будет финансировать или являться акционером этой структуры и спецпроекты не будут отражаться на его балансе, поясняет он: финансироваться они могут из бюджета (около 20–50 млрд руб. ежегодно) или из других источников, не предполагающих полной возвратности. Юрлицо предлагалось создать для новых проектов, но ему могли быть переданы и старые. НКО «Фонд промышленных активов» - это реализация тех летних предложений, только в более усеченном виде, говорит собеседник «Ведомостей».

Летом менеджмент Внешэкономбанка называл кредиты на 1,5 трлн руб. «непризнанным убытком». В основном это убытки от так называемых специальных проектов ВЭБа, к которым относятся украинские кредиты, олимпийские стройки и убытки ВЭБ-лизинга. Риски по этим проектам оцениваются в 700 млрд руб. Сейчас сумма намного меньше, говорит сотрудник ВЭБа: например, «олимпийские кредиты» больше не считаются проблемным долгом, активно ведется работа по реструктуризации долгов ВЭБ-лизинга.

Кроме того, сегодня наблюдательный совет ВЭБа решил закрыть представительства Внешэкономбанка в Цюрихе, Париже, Йоханнесбурге, Нью-Дели. При этом представительство ВЭБа в Мумбае продолжит свою работу, представительство в Пекине будет расширено, представительства в США и Великобритании сохранятся, но будут оптимизированы с точки зрения штатной численности и административных расходов.

Долгосрочная стратегия развития ВЭБа на заседание вопреки ожиданиям не выносилась. Ее рассмотрят через один набсовет, говорил помощник президента Андрей Белоусов (цитата по ТАСС): «сложный документ, надо тщательно проработать все аспекты».

Летний вариант стратегии ВЭБа, который был принят за основу, но отправлен наблюдательным советом на доработку, предполагал, что банк сосредоточится на инвестициях в инфраструктуру, в промышленные проекты высоких переделов, на поддержке экспорта, а также постарается разгрести старые проблемы.

Финансовая модель ВЭБа, разработанная его новым руководством, в основном и базируется на государственных деньгах: банк намерен получать средства в капитал, привлекать дешевое длинное финансирование, включая льготные средства фонда национального благосостояния и Центробанка, получать средства на субсидирование процентных ставок кредитов, использовать средства госпрограмм, следовало из документа, с которым ознакомились «Ведомости». Это финансирование рассматривалось как основное, поскольку позволяет кредитовать инвестпроекты по приемлемой цене, говорил тогда сотрудник ВЭБа.