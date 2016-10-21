Правительство снизило привлекательность создания налоговых холдингов

Из-за ограничения вычета по убыткам для компаний из консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) нагрузка на них серьезно вырастет, признал замминистра финансов Илья Трунин.

Сейчас КГН могут вычитать из прибыли все полученные участниками группы убытки. С 2017 г. появится ограничение – совокупную прибыль можно будет уменьшить не больше чем на 30%. Такие поправки в Налоговый кодекс правительство одобрило в четверг. Это должно поддержать региональные бюджеты, указывал Минфин в проекте Основных направлений налоговой политики. Мера жесткая, признал Трунин, выплачивать налог на прибыль придется даже тем КГН, у которых сейчас формируется в целом убыток. «Но в условиях тяжелой бюджетной ситуации мы вынуждены на это пойти, хотя мы понимаем, что основная цель КГН – консолидирование прибыли и убытков и без этого инструмента сама идея КГН теряет смысл», – заключил он (цитаты по «Интерфаксу»).

В конце 2016 г. правительство уже ввело мораторий на создание новых КГН. Он понадобился для точечных поправок в правила работы КГН, объясняет чиновник финансово-экономического блока. Именно эти поправки и готовились, добавляет он: механизм позволит увеличить поступления в бюджет. В России сейчас 16 КГН – их создали, например, «Роснефть», «Татнефть», «Газпром», «Мечел», «Северсталь», НЛМК (их представители не ответили на запросы «Ведомостей», представитель «Мечела» отказался от комментариев). Механизм позволяет избежать контроля за внутрихолдинговыми ценами, объединять прибыли и убытки и платить налог с общего финансового результата. Затем налог распределяется между регионами, где находятся компании группы.

Это привело к перераспределению доходов между регионами: некоторые – приобрели, другие – потеряли. По оценкам Минфина, в 2014 г. у 53 регионов эти доходы выросли на 61,9 млрд руб., у 32 – снизились на 127 млрд. За 2015 г. поступления налога на прибыль в федеральный бюджет от КГН снизились на 2,8 млрд руб., а в региональные – на 19,7 млрд, свидетельствуют данные ФНС. Общие же поступления налога на прибыль выросли почти на 300 млрд руб. За январь – сентябрь 2016 г. регионы недополучили из-за режима КГН 43 млрд руб., сообщал руководитель ФНС Михаил Мишустин.

Налоговая база часто перераспределялась в регионы, где установлены пониженные ставки налога на прибыль, указывал Минфин. По данным ФНС, за 2015 г. благодаря пониженной ставке КГН заплатили меньше на 39,9 млрд руб.

Бюджет фактически будет кредитоваться за счет бизнеса, говорит партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин. Холдинги будут платить налоги с виртуальной прибыли, а убытки накапливать, продолжает он. Увеличится административная нагрузка, отмечает юрист крупной международной компании, – придется рассчитывать для каждого участника КГН сумму непризнанного убытка, а также отбирать, убытки каких компаний будут учтены. Компании, которые отчитываются по МСФО, должны будут пересчитать отложенные налоги и активы, которые формировались за счет убытка, предупреждает управляющий партнер Deloitte Григорий Павлоцкий. Изменится структура финансовой отчетности, а у компаний с внешними долгами при пересчете отложенных активов могут возникнуть риски, говорит он.

Мера не убьет КГН как механизм, но снизит его финансовую привлекательность, говорит Павлоцкий. Для многих компаний ключевым фактором вступления в КГН было отсутствие контроля за ценами по внутрироссийским сделкам, рассказывает партнер EY Алексей Кузнецов. В условиях кризиса возможность объединять результат отдельных компаний внутри группы даже важнее, не согласен член РСПП: механизм КГН лучше поддерживает временно менее эффективные производства.