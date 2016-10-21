Мусоросжигательный проект «Ростеха» поддержан правительством

Проект мусоросжигательных заводов «Ростеха» станет частью дорожной карты по переработке мусора, сообщило правительство по итогам совещания у вице-премьера Александра Хлопонина. Минэнерго поручено разработать постановление правительства с базовыми параметрами проекта. Протокол заседания в Минэнерго пока не поступил, говорит его представитель.

Правительство рассматривает проект «РТ-инвеста» – «дочки» «Ростеха», заявил Хлопонин: технологические и ценовые параметры, оптимизацию затрат. Первоначальная стоимость – 162 млрд руб., но сумма может уменьшиться за счет локализации и оптимизации, говорит представитель «РТ-инвеста». Больше половины оборудования «Ростех» обещает покупать у российских поставщиков. Минэкономразвития согласовало предельные капитальные затраты на строительство заводов, утверждает его представитель. У Хлопонина обсуждалась сумма в 30 млрд руб. за один завод, знает один из участников совещания. В проекте – четыре завода в Московской области и один в Казани. Представитель «РТ-инвеста» ждет постановления правительства в ноябре, тогда строительство первых двух объектов в Подмосковье и Казани может начаться в октябре 2017 г.

Технологическим партнером и одним из инвесторов будет швейцарско-японская Hitachi Zosen Inova, она уже построила более 600 аналогичных объектов во всем мире, рассказывает представитель «РТ-инвеста». Вернуть инвестиции можно за счет платы за мощность, а также тарифа на прием отходов и продажи электроэнергии по рыночной цене, объясняет он.

Источник финансирования прорабатывается, уточняет представитель Минэкономразвития. Вероятно, «РТ-инвест» будет привлекать долговое финансирование, можно ожидать, что это будет синдикат банков, полагает консультант инфраструктурных проектов. Бюджетных денег, по словам Хлопонина, не потребуется. Ранее речь шла о том, что 90% финансирования обеспечивает инвестор и по 5% – Москва и Московская область. Проект можно реализовывать как в форме совместного предприятия, так и концессии, если потребуются долгосрочные обязательства публичной стороны, говорит партнер Hogan Lovells Александр Долгов.

В России образуется порядка 60 млн т твердых коммунальных отходов в год (см. график). Перерабатывается или сжигается всего 7–15%, указывал Минпромторг в проекте развития переработки. Но начиная с 2017 г. вводится поэтапный запрет на захоронение мусора с полезными компо­нентами.

Заводы «Ростеха» на 30% снизят захоронения отходов в Московской области, а в Казани к 2022 г. их не будут захоранивать вовсе, говорится в сообщении правительства. Современный мусоросжигательный завод 90–95% отходов сжигает с нулевым выбросом, такими же будут заводы в Подмосковье, заявлял в интервью «Комсомольской правде» спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. В мире нет ни одного мусоросжигательного завода с нулевым выбросом, небольшой процент диоксинов все равно бывает, говорит руководитель токсической программы «Гринпис» Дмитрий Артамонов. В России, где нет раздельного сбора мусора, сжигаться будет все подряд, в том числе опасные отходы – пластиковая упаковка, батарейки, поэтому заводы в Московской области будут опаснее, чем в Европе, считает он. Очистные сооружения составляют больше половины стоимости мусоросжигательных заводов, есть риск, что на них захотят сэкономить, продолжает он.

Сжигание при наличии сортировки – единственная форма обращения с некоторыми видами отходов, замечает представитель Минприроды. Но это самая дорогая технология с точки зрения экологии и экономики, не согласен Артамонов. Альтернатива – переработка, но для этого нужен раздельный сбор бытовых отходов, заключает он.