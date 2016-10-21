Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4187 от 21.10.2016 под заголовком: Карта на мусоросжигание

Мусоросжигательный проект «Ростеха» поддержан правительством

Без раздельного сбора мусора экологические выгоды сомнительны, считает «Гринпис»
Проект «Ростеха» по строительству мусоросжигательных заводов поддержан правительством
Проект «Ростеха» по строительству мусоросжигательных заводов поддержан правительством
Д. Гришкин / Ведомости

Проект мусоросжигательных заводов «Ростеха» станет частью дорожной карты по переработке мусора, сообщило правительство по итогам совещания у вице-премьера Александра Хлопонина. Минэнерго поручено разработать постановление правительства с базовыми параметрами проекта. Протокол заседания в Минэнерго пока не поступил, говорит его представитель.

Правительство рассматривает проект «РТ-инвеста» – «дочки» «Ростеха», заявил Хлопонин: технологические и ценовые параметры, оптимизацию затрат. Первоначальная стоимость – 162 млрд руб., но сумма может уменьшиться за счет локализации и оптимизации, говорит представитель «РТ-инвеста». Больше половины оборудования «Ростех» обещает покупать у российских поставщиков. Минэкономразвития согласовало предельные капитальные затраты на строительство заводов, утверждает его представитель. У Хлопонина обсуждалась сумма в 30 млрд руб. за один завод, знает один из участников совещания. В проекте – четыре завода в Московской области и один в Казани. Представитель «РТ-инвеста» ждет постановления правительства в ноябре, тогда строительство первых двух объектов в Подмосковье и Казани может начаться в октябре 2017 г.

Технологическим партнером и одним из инвесторов будет швейцарско-японская Hitachi Zosen Inova, она уже построила более 600 аналогичных объектов во всем мире, рассказывает представитель «РТ-инвеста». Вернуть инвестиции можно за счет платы за мощность, а также тарифа на прием отходов и продажи электроэнергии по рыночной цене, объясняет он.

Источник финансирования прорабатывается, уточняет представитель Минэкономразвития. Вероятно, «РТ-инвест» будет привлекать долговое финансирование, можно ожидать, что это будет синдикат банков, полагает консультант инфраструктурных проектов. Бюджетных денег, по словам Хлопонина, не потребуется. Ранее речь шла о том, что 90% финансирования обеспечивает инвестор и по 5% – Москва и Московская область. Проект можно реализовывать как в форме совместного предприятия, так и концессии, если потребуются долгосрочные обязательства публичной стороны, говорит партнер Hogan Lovells Александр Долгов.

В России образуется порядка 60 млн т твердых коммунальных отходов в год (см. график). Перерабатывается или сжигается всего 7–15%, указывал Минпромторг в проекте развития переработки. Но начиная с 2017 г. вводится поэтапный запрет на захоронение мусора с полезными компо­нентами.

Заводы «Ростеха» на 30% снизят захоронения отходов в Московской области, а в Казани к 2022 г. их не будут захоранивать вовсе, говорится в сообщении правительства. Современный мусоросжигательный завод 90–95% отходов сжигает с нулевым выбросом, такими же будут заводы в Подмосковье, заявлял в интервью «Комсомольской правде» спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. В мире нет ни одного мусоросжигательного завода с нулевым выбросом, небольшой процент диоксинов все равно бывает, говорит руководитель токсической программы «Гринпис» Дмитрий Артамонов. В России, где нет раздельного сбора мусора, сжигаться будет все подряд, в том числе опасные отходы – пластиковая упаковка, батарейки, поэтому заводы в Московской области будут опаснее, чем в Европе, считает он. Очистные сооружения составляют больше половины стоимости мусоросжигательных заводов, есть риск, что на них захотят сэкономить, продолжает он.

Сжигание при наличии сортировки – единственная форма обращения с некоторыми видами отходов, замечает представитель Минприроды. Но это самая дорогая технология с точки зрения экологии и экономики, не согласен Артамонов. Альтернатива – переработка, но для этого нужен раздельный сбор бытовых отходов, заключает он.

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике