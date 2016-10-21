Экономическая статистика слабо учитывает инновации

Невозможно представить себе ни одно новшество, у которого не было бы негативных последствий», – говорит Джоэл Мокир, экономист и историк технологий из Северо-Западного университета. Например, выращивание сахарной свеклы в XIX в. привело к резкому росту заболеваемости кариесом. Когда в 1921 г. в бензин начали добавлять соединения свинца для улучшения характеристик двигателей, никто не предполагал, какой это нанесет вред здоровью людей.

С одной стороны, новые лекарства и медицинские технологии помогают улучшить здоровье. Но прогресс позволил наркодельцам нелегально производить и распространять фентанил – наркотик, стоящий значительно дешевле героина и в 50 раз превосходящий его по силе воздействия. 4000 человек погибли в 2015 г. от передозировки фентанила в 10 штатах – вдвое больше, чем в 2014 г.

Обратной стороной распространения смартфонов, интернета и социальных сетей стали эпидемии компьютерных вирусов, хакерские атаки и кражи личных данных пользователей. «Прогулки» по интернету снижают производительность офисных сотрудников любой компании. По подсчетам экономиста Чикагского университета Эрика Херста, молодые люди без высшего образования стали проводить за видеоиграми на 1,5 часа больше, чем в 2004–2007 гг. Для неработающих этот показатель вырос на 2,7 часа в неделю. По мнению Херста, этим частично можно объяснить, что мужчины этой возрастной группы теперь работают на 2,5 часа в неделю меньше, чем 10 лет назад. Но некоторые из них стали меньше работать, потому что предпочитают более приятные способы времяпрепровождения. Обратная сторона инноваций может негативно влиять и на экономический рост. Так, негативные последствия употребления опиоидов типа фентанила обходятся экономике почти в $80 млрд в год – это совокупная стоимость лечения от зависимости и потери производительности труда. На кибербезопасность, по данным Gartner, компании по всему миру в 2015 г. потратили $78 млрд. Эта цифра растет на 8% в год, тогда как общие расходы на технологии – только на 1%.

Перевела Надежда Беличенко