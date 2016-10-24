Старение населения снижает рост экономик и уровня жизни

Старение населения – проблема, охватывающая экономики с совокупной долей 78% мирового ВВП (64% – ВВП по паритету покупательной способности), посчитали аналитики Morgan Stanley. Мировой рост трудоспособного населения замедляется: в 2016 г. – 1% против 1,6% в среднем ежегодно за предыдущие 20 лет. Это приводит не только к росту демографической нагрузки (числа пенсионеров и детей по отношению к работающим), но и к старению самой рабочей силы. Доля работников 55–64 лет в мире с текущих 13% возрастет за следующее 10-летие до 15% против стабильных 10% в предыдущие пять десятков лет. А в США, еврозоне, Японии, Китае и Великобритании – самых крупных экономиках, для которых проблема старения наиболее остра, – с 17 до 21% в 2030 г.

Со старением населения столкнулись не только развитые, но и развивающиеся страны, которые могут состариться быстрее, чем успеют разбогатеть, не исключает HSBC: например, в Таиланде и Корее трудоспособное население в ближайшие 35 лет сократится на четверть, а число пенсионеров утроится, в России в 2030 г. пенсионеров будет больше, чем детей. Замедление экономического роста приведет к снижению роста доходов населения и уровня жизни, отмечает McKinsey.

Быстрый экономический рост второй половины XX в. основывался на двух факторах: росте доли трудоспособного населения и повышении производительности труда. Теперь поддержать рост экономик возможно только за счет более интенсивной производительности: даже ее сохранение на прежнем уровне (1,8% в среднем в год за последние 50 лет) замедляет потенциальный мировой рост, по расчетам McKinsey, в 1,4 раза – с 3,6 до 2%. Чтобы компенсировать эффект от старения и поддерживать социальные и долговые обязательства, среднемировая производительность труда должна ускориться в 1,8 раза до 3,3%.

В Японии, первой прошедшей точку демографического перелома еще в начале 1970-х, остановка роста доли трудоспособного населения привела к замедлению экономического роста почти втрое – до 3,4% в среднем за 1973–1980 гг. с 9,3% в 1950–1973 гг., при этом общий вклад факторов производительности упал с 5,4 до 0,9%, сравнивает Morgan Stanley. Рост на 1 п. п. доли работников старше 55 лет в еврозоне приводит к замедлению роста производительности на 0,75 п. п. В США 10%-ное увеличение доли занятых старше 60 лет замедляет рост ВВП на душу населения на 5,5%.

Старение населения ограничивает рост производительности в силу снижения уровня инноваций, более медленных темпов распространения технологий, перечисляет Morgan Stanley. Производительность работника меняется в течение его жизни: накапливается опыт, устаревают знания, возраст влияет на физическое и умственное состояние, пишет МВФ. Хотя все не так уж однозначно: как выяснил Стефан Веен из Цюрихского университета, наиболее чувствительна к возрасту производительность в секторах, где заняты синие воротнички (например, в строительстве), в банковском секторе она от возраста сотрудников никак не зависит, а у юристов, ученых, менеджеров и врачей, напротив, с возрастом только увеличивается. Поэтому влияние старения рабочей силы на экономику зависит еще и от структуры самой экономики. Чем выше доля физического труда, тем сложнее бороться с влиянием старения, подчеркивает Джеймс Померой из HSBC.

Смягчить влияние старения населения на экономику можно мерами госполитики, перечисляет Morgan Stanley, – увеличить долю госрасходов на исследования и разработки, стимулировать переобучение, ускорить внедрение технологических инноваций. Помогает повышение открытости экономики: растет конкуренция, более интенсивным становится обмен лучшими практиками и технологиями.

В России за последние 50 лет численность занятого населения возросла на 20%, в следующие 50 лет – снизится на 29%, посчитали в McKinsey (исходя из максимальной экономической активности и минимальной безработицы). Если производительность труда не увеличится, то среднегодовой прирост экономики упадет на 60%, с 1,6 до 0,6%. Замедлить сокращение общей занятости можно, стимулируя занятость молодежи и пожилых, а также проводя качественную миграционную политику. Повысить производительность труда – поддержкой переобучения работников, перемещения рабочей силы из низкопроизводительных секторов в высокопроизводительные, географической и отраслевой мобильности, советует McKinsey. По расчетам Всемирного банка, старение населения затормозит потенциал роста экономики России на ближайшие 15 лет до 1,3%. Политика повышения занятости молодых и пожилых когорт способна увеличить этот потенциал в 1,5 раза до 1,9%. Она предполагает комплексные меры в сфере здравоохранения (акцент на превентивную медицину), образования (включая досуг дошкольников для роста занятости молодых матерей), трудовой и социальной сферах (сокращение гендерных разрывов в оплате труда, замена длинных декретных отпусков краткими, но хорошо оплачиваемыми), а также стимулирование предприятий к внедрению политики занятости пожилых (гибкий график, учет физических возможностей). Подобные реформы влияют на долгосрочный рост ВВП, по расчетам Всемирного банка, сильнее, чем рост цены нефти до $120/барр.