ЕБРР не планирует размораживать инвестиции в Россию

Статья опубликована в № 4189 от 25.10.2016 под заголовком: У ЕБРР нет денег для России

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) не планирует возобновлять инвестиции в российские проекты в 2017 г., заявил замминистра финансов Сергей Сторчак: в одобренном финансовом плане «наших проектов нет» (цитата по «Интерфаксу»).

Вопрос о финансировании проектов в России совет директоров ЕБРР должен был рассмотреть 27 сентября, говорил ранее Сторчак. Этого не произошло, уточнил другой федеральный чиновник, но после встречи представители ЕБРР заверили, что примут во внимание позицию России. Представители ЕБРР и Минэкономразвития не ответили на запрос «Ведомостей».

Не рассматривать новые проекты в России совет директоров ЕБРР решил в июле 2014 г. из-за санкций в отношении России. В 2013 г. ЕБРР вложил в российские проекты 1,8 млрд евро ($2,5 млрд). За первое полугодие 2014 г. инвестиции превысили 680 млн евро (19% всех вложений ЕБРР). Всего с 1991 по 2013 г. банк вложил в страну более 25 млрд евро, 90% из них – в частные проекты, говорится в отчете банка за прошлый год.

Сейчас банк продолжает финансировать действующие проекты: в 2015 г. вложил $106 млн. После введения санкций сотрудники ЕБРР признавали, что новых проектов они не ждут, но расставаться с активами банк не торопится, так как сложно продать их с выгодой (см. врез).

ЕБРР продает С 2015 г. ЕБРР продал доли в «МДМ банке» (4,82%) и екатеринбургском Уралтрансбанке (25%) другим акционерам этих банков. В июле 2016 г. ЕБРР продал 33,01% ООО «Здоровые люди» юридической компании BGP Litigation.

Ранее Россия обращалась к председателю совета управляющих ЕБРР, министру финансов Люксембурга Пьеру Граменья с просьбой разобраться, могли ли акционеры ЕБРР приостановить работу банка в стране по политическим причинам. Россия считает, что были нарушены ее права как акционера (доля страны – 4,05%), следовало из письма министра экономического развития Алексея Улюкаева. Он ссылался на нарушение ст. 32 устава ЕБРР, по которой его менеджеры, выполняя свои обязанности, должны служить только интересам банка. Решение о замораживании инвестиций противоречит интересам всех его акционеров, так как лишает его существенной части прибыли, говорил ранее федеральный чиновник. Правда, в 2014 г. ЕБРР получил чистый убыток на 568 млн евро против прибыли в 1 млрд в 2013 г. из-за России и Украины, сообщал банк: резкое падение курса рубля негативно повлияло на оценку вложений ЕБРР в российские акции.

Также Улюкаев указывал, что была нарушена процедура голосования.

Уход ЕБРР из России – серьезный удар, считает партнер King & Spalding Илья Рачков: это более выгодные условия займов, жесткие стандарты. С таким акционером компании проще получить кредит в банке, она защищена от возможных рейдерских атак, ее корпоративное управление лучше налажено, продолжает он. Работать с ЕБРР очень комфортно, рассказывает исполнительный директор одной из компаний, имевших такой опыт: это профессиональные инвесторы с колоссальной экспертизой проектов, понятными и прозрачными стандартами. Перед тем как инвестировать в проект, компанию полностью проверяют, продолжает собеседник «Ведомостей»: к компании с таким акционером относятся совершенно иначе. Финансирование ЕБРР было доступно средним рыночно ориентированным компаниям, говорит Наталия Орлова из Альфа-банка, а деньги банка – это долгосрочное финансирование, которого сейчас не хватает.