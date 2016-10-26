Эксперты и политики призывают стимулировать экономику госрасходами

Еще несколько лет назад многие эксперты призывали к жесткой бюджетной экономии, а инвесторы опасались, что избыточные расходы ударят по рынку гособлигаций. В 2011 г. инвестор Билл Гросс, управлявший тогда в Pimco крупнейшим фондом облигаций в мире, продавал казначейские облигации США и говорил, что британские бонды покоятся «на кровати из нитроглицерина».

Сегодня Гросс призывает увеличивать расходы. И появляются признаки того, что правительства готовы сменить политику, тем более что ведущие развитые страны значительно сократили бюджетный дефицит, а Германия даже вышла в плюс (см. график).

Премьер Великобритании Тереза Мэй раскритиковала ультрамягкую политику Банка Англии. А ее министр финансов Филип Хэммонд стал говорить о необходимости увеличить траты на инфраструктуру и жилищное строительство. Еврокомиссия в июле решила не штрафовать Испанию и Португалию за избыточные расходы. МВФ, со времен греческого долгового кризиса 2010 г. проповедовавший режим жесткой бюджетной экономии, теперь призывает правительства раскрыть кошельки. В Вашингтоне «рассуждают не о том, что лучше – рост или экономия, а скорее о том, как наилучшим образом использовать бюджетную политику для поддержки экономики», заявил министр финансов США Джейкоб Лью.

«Если раньше люди считали, что [фискальный] стимул – это зло и необходимо сбалансировать бюджет, то теперь приходит осознание, что ничего не работает», – говорит Майк Ридделл, управляющий фондом в Allianz Global Investors.

Сокращая расходы, правительства предоставили центробанкам все возможности для борьбы со спадом и стагнацией. Околонулевые ставки и денежное стимулирование способствовали феноменальному росту финансовых рынков, но не помогли решить экономические проблемы. Домохозяйства и компании, которые, как предполагалось, должны были воспользоваться дешевыми кредитами для увеличения трат, не стали увеличивать свою долговую нагрузку. А из-за ультранизких процентных ставок пострадали сбережения населения, а также банки.

В еврозоне и Японии индексы банковских акций с начала года упали на 20 и 29% соответственно. Переход к политике бюджетного стимулирования должен изменить ситуацию, а также расклад сил на финансовых рынках в целом, считают аналитики. «Мы покидаем столь определенную и уютную инвестиционную среду и переходим в новый мир», – уверен Гай Монсон, 20 лет проработавший директором по инвестициям Sarasin & Partners.

Первые признаки изменений уже заметны на рынке гособлигаций. Доходности британских госбондов резко выросли за несколько дней после заявлений Мэй и Хэммонда. В Германии доходность 10-летних облигаций сейчас 0,007%, тогда как большую часть лета она была ниже нуля.

Рост глобального спроса в результате фискального стимулирования должен помочь сырьевым товарам, экспортерам и строителям. В США отраслевой индекс инженерно-строительных компаний в ожидании смены госполитики уже вырос на 18% с начала года (индекс S&P 500 – всего на 4,8%), тогда как с 2014 г. он сильно отставал от рынка в целом. Подъем на сырьевых рынках должен в целом помочь развивающимся странам, хотя укрепление доллара и связанный с ним отток средств на развитые рынки может создать временные проблемы. «Если ожидания в части процентных ставок и доходностей бондов действительно вырастут, это может в краткосрочной перспективе вызвать волатильность на развивающихся рынках, но в целом такое развитие событий позитивно для роста мировой экономики», – считает Стефани Флэндерс, главный стратег по европейским рынкам JPMorgan Asset Management.

Перевел Михаил Оверченко