Экономику Великобритании поддержало кино

В III квартале ВВП Великобритании вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS). Во II квартале рост был незначительно выше – 0,7%, но последние данные превзошли консенсус-прогноз Bloomberg (0,3%). В годовом выражении рост ВВП составил 2,3%, что также выше оценок экономистов. Консенсус-прогноз Reuters – 2,1%. Экономика страны растет 15 кварталов подряд, указывает The Guardian, и даже превышает пик, достигнутый в начале 2008 г. перед началом финансового кризиса.

Итоги референдума о выходе Великобритании из Евросоюза пока не оказали такого негативного влияния на экономику страны, пишет The Wall Street Journal. Поддержал сектор услуг, указывает экономист Commerzbank Питер Диксон: в сентябре он продемонстрировал рост на 0,8%. В том числе за счет больших сборов кинотеатров за лето, когда на экраны вышел фильм «Стартрек: Бесконечность» и продолжение серии фильмов о Джейсоне Борне, пишет Reuters. В годовом выражении продажи выросли на 2,3% – самыми быстрыми темпами за весь год, указывают эксперты ONS. Выросли также продажи в сфере транспорта и складских операций – на 2,2%, самыми большими темпами с IV квартала 2009 г. Общий вклад сектора услуг в рост экономики составил 0,6 п. п., сообщает Bloomberg.

Поддержку оказало также падение фунта (примерно на 10% к доллару), пишет Reuters, дешевая национальная валюта стимулировала британцев провести летние каникулы дома. Помогли и действия Банка Англии, который опустил процентную ставку до минимальных 0,25%: продажи новых автомобилей немного замедлились сразу после референдума, но снова выросли в конце июля – августе, отмечает исполнительный директор Cambria Automobiles Plc Марк Лавери. Показатели вернулись к ситуации до голосования о выходе Великобритании из Евросоюза, утверждает он, «понижение ставки еще больше поддержит потребительские расходы в ближайшие месяцы» (цитата по WSJ). Но сократилось производство в перерабатывающей промышленности – на 1%, в строительной – 1,4%. Это самое значительное падение сектора строительства с III квартала 2012 г., указывает Reuters.

Данные показывают, что падение в июле было временной реакцией на шок от голосования, считает экономист Capital Economics Скотт Боумэн (цитата по Bloomberg). Но сентябрьские данные лишают шанса на снижение ставки 3 ноября, говорит стратег ADM Investor Services Марк Оствальд (цитата по Reuters). Ключевым показателем будет годовая инфляция, а также отложенные инвестиции компаний, предупреждает Сэмуель Томбс из Pantheon Macroeconomics. Многие компании уже заморозили свои инвестиционные планы в ожидании итогов переговоров по выходу страны из ЕС, пишет Financial Times.