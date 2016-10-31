Сторонники Brexit хотят отставки председателя Банка Англии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник публично поддержала председателя Банка Англии Марка Карни, чьей отставки требуют сторонники Brexit. Он подвергается их критике за предупреждения о негативных последствиях выхода страны из ЕС. Уже скоро Карни предстоит решить, останется ли он на этом ответственном посту до конца восьмилетнего срока в такое важное для страны время.

Канадец Карни возглавил британский центробанк в 2013 г. Изначально планировалось, что он будет руководить им только пять лет, но он изменил свое мнение после того, как его семья устроилась в Лондоне. До конца этого года Карни должен решить, остаться ли на весь срок до 2021 г., пишет The Wall Street Journal. Ожидалось, что так и произойдет, но из-за июньского референдума о выходе страны из ЕС у Карни возник конфликт с некоторыми политиками. Его предупреждения о возможной рецессии в случае выхода из блока вызвали недовольство у сторонников Brexit, которые в итоге и победили на референдуме. По их мнению, Карни слишком сильно поддерживал сохранение членства страны в ЕС. «Он непростительно политизировал свое ведомство», - заявил в воскресенье Дэниел Ханнан, член Европарламента и сторонник Brexit.

После референдума курс фунта стерлингов к доллару США опустился примерно на 18% до $1,22 во время торгов в понедельник. Но сторонники Карни считают, что его решительные действия помогли избежать более тяжелых последствий и паники участников рынка, пишет WSJ. Так, в августе Банк Англии впервые с 2009 г. опустил ключевую процентную ставку до исторического минимума 0,25% – и расширил программу покупки облигаций.

Ожидается, что Карни поговорит с Мэй и министром финансов Филипом Хэммондом прежде, чем принять окончательное решение, пишет Financial Times. Премьер-министр «абсолютно» уверена в том, что Карни подходит на роль руководителя Банка Англии, заявила представитель Мэй. Ранее Хэммонд и некоторые другие члены правительства тоже выступили в поддержку кандидатуры Карни и его действий.

Как отмечает издание, Карни уже сообщил друзьям, что намерен остаться на своем посту и может сделать соответствующее заявление уже на этой неделе. По словам источников, он хочет помочь британской экономике справиться с непростым периодом, который должен наступить после начала официальных переговоров о Brexit в марте 2017 г. «Середина 2018 г. может стать самым тяжелым временем для Великобритании», - приводит FT слова одного из них.

Участники рынков тоже хотят, чтобы Карни принял решение как можно скорее. «Великобритания сейчас проходит испытания, и нам необходима стабильность и сильные центробанк и правительство», - отмечает управляющий фондами в Lombard Odier Investment Partners Грант Питеркин [цитата по WSJ].

В четверг Банк Англии должен представить прогнозы по экономическому росту и инфляции и решить, смягчать ли денежную политику еще сильнее. Но большинство экономистов считают, что пока центробанк не будет этого делать, учитывая более хорошее, чем ожидалось, состояние экономики после референдума, пишет WSJ. В III квартале ВВП Великобритании вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,3% в годовом выражении, превзойдя прогнозы аналитиков. «Имеет смысл занять выжидательную позицию», - говорит экономист Commerzbank Питер Диксон.