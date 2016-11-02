Правительство снова затянуло с выполнением антикризисного плана, выяснила Счетная палата.

Счетная палата в очередной раз раскритиковала правительство за исполнение антикризисного плана. В августе палата указывала, что отдельные меры не повлияли существенно на экономику, часть из них подготовлена несвоевременно, а другие вообще не нужны (см. врез). Уроков правительство не извлекло. План по-прежнему плохо выполняется, следует из доклада Счетной палаты о ходе его выполнения за январь – сентябрь 2016 г. («Ведомости» ознакомились с копией). Конкретные показатели результатов антикризисных мер не определены, а те, что есть, не всегда позволяют оценить их влияние на экономику.

В 2017 г. правительство не планирует отказываться от плана поддержки экономики. Первый вариант должен появиться 1 декабря, сообщал замминистра экономического развития Олег Фомичев.

Ненужные меры Отдельные пункты антикризисного плана выполнять по-прежнему не нужно: например, правительство из обещанных 41,1 млрд руб. субсидий на социальные выплаты безработным направило 34,1 млрд руб. Но число зарегистрированных безработных за январь – октябрь не только не превысило прогноза, но даже сократилось до 0,92 млн человек, пишет Счетная палата.

По-прежнему план исполняется медленно: за январь – сентябрь 2016 г. правительство должно было выполнить 87 пунктов (из 122). От части правительство отказалось, часть – сняло. Осталось 60 пунктов, из них выполнен один, частично – пять, не выполнено 19, еще 35 в работе. А для части мер правительство снова не обозначило, что считает сроком выполнения, пишет Счетная палата. Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова не прокомментировала замечания по существу вечером во вторник, отметив, что представители Счетной палаты присутствовали на большинстве совещаний в правительстве.

Часть денег, обещанных правительством на антикризисные меры, сокращена, остальные выделяются медленно и не всегда эффективно, указывает Счетная палата и рассказывает, что к октябрю Минтруд отобрал 34 региона для выделения денег на поддержку занятости. Но 15 из них за такой помощью уже обращались в 2015 г., и эффекта мера не дала, а, к примеру, в Дагестане число безработных даже выросло – на 0,1 п. п., в Чувашии и Мордовии не изменилось. Представитель Минтруда не ответил на запрос «Ведомостей».

Проект антикризисного плана предусматривал 21 млрд руб. на лекарства для ВИЧ-инфицированных, затем сумма была уменьшена до 19 млрд, но регионы получили всего 13,3 млрд руб. В 2015 г. эпидемия ВИЧ в России развивалась быстрее, чем даже в Южной Африке, писала в докладе ООН. Уменьшило правительство – почти на 4,3 млрд руб. – и обещанные средства на поддержку больных гемофилией, причем из оставшихся 39,2 млрд регионы получили только 67,2%.

Поддержки производителей лекарств вообще не было: в июне Минпромторг подготовил проект финансирования части затрат на производство жизненно важных препаратов, но из-за проблем с бюджетом правительство отказалось от него. Производство отдельных видов фармацевтической продукции сократилось: по оценкам Счетной палаты, в январе – августе 2016 г. производство кровезаменителей упало на 40,1% по сравнению с тем же периодом 2015 г., онкологических препаратов – на 4,7%, болеутоляющих – на 24,5%.

Четверть мер была направлена на поддержку отдельных отраслей. В этой части плана средства выделялись быстрее. Например, производителям сельхозтехники было обещано 9,9 млрд руб. В сентябре на всю сумму Минсельхоз одобрил 175 заявок, а еще с 60 производителями заключил соглашения о предоставлении субсидий. Правда, механизм льготного кредитования (по нему ставка составляет 5%, а сами деньги перечисляются напрямую банкам) до сих пор не утвержден. Проект проходит согласование с отраслевыми производителями и министерствами, объяснил представитель Минсельхоза.

Не решен и вопрос о возобновлении проектного финансирования (проекты получают кредиты в отобранных банках под 11,5%, а те – рефинансирование в ЦБ под 9%). На 1 октября отбор проектов не был возобновлен, а гарантии по кредитам не предоставлялись.

Задержались и меры поддержки малого и среднего бизнеса – одной из ключевых задач правительства. Чтобы стимулировать создание новых малых и средних предприятий, правительство выделило 12,3 млрд руб., но к октябрю регионы получили только 1,5 млрд, пишет Счетная палата. В середине октября правительство сняло с контроля эту меру поддержки.

Сам план был прописан плохо, предложенные меры поддержки не гарантируют отдачи и Минфин боится, что эти деньги будут просто потеряны, считает Валерий Миронов из Центра развития Высшей школы экономики: надо вкладывать в перспективные отрасли, а без долгосрочной стратегии непонятно, как их определить.

Часть мер была направлена на недопущение крупных банкротств, говорит главный экономист БКС Владимир Тихомиров, но ситуация оказалась не такой тяжелой и Минфин решил придержать деньги для борьбы с острыми последствиями кризиса, если они появятся.