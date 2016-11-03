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Статья опубликована в № 4196 от 03.11.2016 под заголовком: Рейтинг за проект

С 2017 г. у федеральных органов власти и регионов появится рейтинг эффективности проектного управления

Это оценка того, как работает механизм выявления, запуска и реализации проектов
С 2017 г. у федеральных органов власти и регионов появится рейтинг эффективности проектного управления
С 2017 г. у федеральных органов власти и регионов появится рейтинг эффективности проектного управления
А. Астахова / Ведомости

С 2017 г. у федеральных органов власти и регионов появится рейтинг эффективности проектного управления, рассказал директор департамента проектной деятельности правительства Андрей Слепнев. Первый рейтинг появится уже в 2017 г., критерии разработает Центр проектного менеджмента РАНХиГС.

Это оценка того, как работает механизм выявления, запуска и реализации проектов, объясняет директор Центра проектного менеджмента Олег Билев, а конкретные проекты будут оценивать, например, по срокам, по результатам, по эффекту для бизнеса и граждан.

Новые деньги

Проектный подход предусмотрен для девяти направлений, на каждое из них ожидается дополнительное финансирование. На здравоохранение – 220 млн руб., на образование – 14,2 млрд руб., на ипотеку и арендное жилье – 10 млрд руб., на ЖКХ и городскую среду – 5 млрд руб., на международную кооперацию и экспорт – 16,1 млрд руб., на экологию – 20,1 млрд руб. Есть еще направления «малый бизнес» и «безопасные и качественные дороги».

Правительство выбрало девять стратегических направлений (см. врез), а Дмитрий Медведев выразил надежду, что проектный подход поможет справиться с неэффективностью госуправления. Проектный офис есть в правительстве, теперь министерства должны создать у себя маленькие офисы. Инновация не очень хорошо уживается с текущим управлением по поручениям, рассказывает федеральный чиновник: многие не понимают, что это такое, у чиновников есть множество других неотложных поручений. Вот правительство и задумалось о стимулах, продолжает он, – материальных и рейтинговых.

Рейтинг даст полезный эффект соревновательности, поясняет Билев, но это и способ поделиться лучшими практиками. Для регионов уже составляются рейтинги – например, инвестклимата. Если рейтинг низок, к региону появятся вопросы, говорит чиновник администрации президента. Министерствам рейтинги также знакомы: их рейтингуют по открытости.

Есть ведомства, которые создают проектные офисы по собственной инициативе, например Росимущество, говорит один из чиновников: проектом может стать ускоренное акционирование ФГУПов.

Некоторыми проектами могут руководить и не министерства: за экспорт отвечает «дочка» ВЭБа «Эксар», за моногорода – сам ВЭБ.

Минпромторг по факту работает по проектному подходу, один из примеров – Фонд развития промышленности, просто терминология пока не внедрена, рассказал замминистра промышленности Василий Осьмаков. Минтранс активно занимается проектом «Безопасные и качественные дороги», говорит замминистра транспорта Евгений Дитрих. У Минобразования целый портфель проектов, как и у Минздрава. Осьмаков признает: проектный подход – пока секта в правительстве, необходимо, чтобы поменялся принцип управления.

Рейтинг тут может помочь, но сложно составить объективные критерии, беспокоится начальница управления проектно-аналитической работы Белгородской области Ирина Кирилова. Мало создать офис и написать регламент, надо понять, имел ли проектный подход эффект, заключает Кирилова, без этого не важно, был проект или нет.

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