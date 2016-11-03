Статья опубликована в № 4196 от 03.11.2016 под заголовком: Ставка на декабрь

Федеральная резервная система США (ФРС) оставила учетные ставки прежними – 0,25–0,5%. После заседания Комитета по открытым рынкам председательница ФРС Джанет Йеллен не стала проводить пресс-конференцию, ФРС не предложила новых прогнозов, поэтому инвесторы и эксперты ищут намеки на повышение ставок в заявлении центробанка. Вероятность этого события оценивается уже в 70%.

Сейчас ситуация отличается от октября 2015 г., когда ФРС фактически предупредила, что повысит ставки, пишет Financial Times (FT). Но на финансовые рынки может сильно повлиять победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, если таковая состоится.

ФРС последний раз повысила ставки в декабре 2015 г., тогда ожидалось, что в 2016 г. будет еще четыре повышения. Но с тех пор ставки не изменились. В III квартале рост ВВП США ускорился до 2,9% в годовом выражении, во II квартале было 1,4%. Многое будет зависеть от безработицы, сейчас она 5%.

В ФРС надеются, что в ближайшие годы безработица будет ниже 4,8%, это вызовет ускорение инфляции. Правда, одна часть руководства ФРС опасается, что в таком случае придется ужесточить денежную политику и ожидать рецессии, другие же руководители не считают это реальной опасностью, пишет FT.

Некоторые инвесторы вспомнили октябрьское заявление Йеллен о плюсах временного перехода к экономике высокого давления, пишет The Wall Street Journal (WSJ): она дала понять, что поддерживает идею очень медленного повышения ставок, чтобы стимулировать экономику и позволить безработице снизиться. Некоторые инвесторы посчитали, что ФРС хочет взять пример с Банка Англии и Банка Японии, которые готовы позволить инфляции превысить целевые 2%. Однако помимо президента Федерального резервного банка Чикаго Чарльза Эванса никто из управляющих ФРС не призывал к тому, чтобы инфляция была выше 2%, пишет WSJ.

По прогнозу самой ФРС, инфляция достигнет 2% к 2018 г. и затем еще долго будет оставаться на этом уровне.

Джон Фауст, директор Центра финансовой экономики в Университете Джонса Хопкинса, не видит в указанной речи Йеллен признаков изменения стратегии. «Скорее это звучало как оправдание прежнего постепенного подхода», – приводит его слова FT.