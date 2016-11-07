Появился претендент на сайт торгов госимуществом – Российский аукционный дом

Чтобы повысить эффективность продаж госимущества, нужно назначить Российский аукционный дом (РАД) единым оператором сайта torgi.gov.ru, убеждает гендиректор Андрей Степаненко в письме в Минэкономразвития. «Ведомости» ознакомились с текстом, Степаненко подтвердил подлинность.

На torgi.gov.ru публикуется информация о продаже и аренде госимущества, экспортных квот, арестованного судом имущества и т. д. Оператор сайта по контракту с Минкомсвязи – «Ростелеком».

В правительстве за сайт отвечает Минэкономразвития. Оно предлагает развивать портал, передал через пресс-службу начальник отдела развития электронного правительства «Ростелекома» Александр Чечин. Эксперты «Ростелекома» участвуют в этом, так как «Ростелеком» выиграл и конкурс Минэкономразвития на подготовку техзадания по развитию torgi.gov.ru.

РАД – крупнейший оператор по продаже госимущества и крупнейший пользователь сайта, поэтому компания понимает, что надо исправить и как настроить, объясняет Степаненко. Федеральное имущество еще не продавалось в электронном виде – РАД будет первым, кто по поручению правительства в 2016 г. продаст 60 объектов недвижимости через электронные торги, рассказывает Степаненко. Но 40% квазигосударственного имущества – непрофильные активы Сбербанка, РЖД, «Газпрома», «Россетей», структур Минобороны – продается на электронных торгах, рассказывает он.

РАД в письме обещает развивать функционал сайта так, чтобы бюджет получал дополнительно 100 млрд руб. от торгов ежегодно. В перспективе Степаненко предлагает использовать государственно-частного партнерство (ГЧП), а пока назначить РАД решением правительства единственным оператором.

По такой же схеме в сентябрьском письме в Минэкономразвития госкорпорация «Ростех» предлагала сделать ее оператором сайта zakupki.gov.ru и всей Единой информационной системы (ЕИС): в перспективе – на принципах ГЧП, а пока назначить ее дочернюю структуру единственным исполнителем с 2017 г. «Ростех» обещал государству экономию на закупках в 1 трлн руб. Сейчас за разработку сайта отвечает «Ланит», за техподдержку – его «дочка» «Онланта», операторскую поддержку осуществляет «Систематика».

Минэкономразвития рассматривает предложение РАДа, сообщил представитель министерства. В ФАС письмо не поступало, говорит представитель службы. В правительстве обсуждалась и идея объединить порталы по торгам и закупкам на базе ЕИС, сказал близкий к «Ростеху» предприниматель.

Предложение РАДа поддержать нельзя, оператором должен быть тот, кто победит на конкурсе, категоричен замминистра связи Михаил Евраев. «Ростелеком» готов и в дальнейшем оказывать услуги по эксплуатации и развитию портала, говорит его представитель.

Представитель «Ростеха» отказался комментировать, есть ли у госкорпорации интерес и к сайту торгов. А «Ланит» обязательно изучит конкурсные требования к оператору torgi.gov.ru, если будет объявлен конкурс, сообщил его представитель. Желание получить госзаказ в обход конкурентных процедур понятно, говорит представитель «Ланита», но он надеется, что конкурс состоится. Но, по данным Минэкономразвития, 44% закупок у единственных поставщиков в 2015 г. проводилось по решению правительства и президента, их сумма выросла на 87 млрд руб. до 504 млрд.