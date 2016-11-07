Brexit подождет решения парламента

Чтобы запустить процедуру Brexit, премьер Тереза Мэй должна получить одобрение парламента, постановил в четверг Высокий суд Лондона. У правительства нет полномочий заявлять о выходе Великобритании из ЕС, сказал главный судья Джон Томас, главное положение конституции гласит: парламент – суверенный орган.

Чтобы выйти из ЕС, Великобритания должна отменить Акт о европейских сообществах. Ст. 50 Лиссабонского договора позволяет это сделать при соблюдении национального законодательства. Правительство Великобритании настаивало, что применение ст. 50 не окажет значительного влияния на внутреннее законодательство и не требует согласия парламента, сообщил Bloomberg со ссылкой на Джеймса Эади, представляющего интересы правительства в суде. Но Высокий суд решил, что правительство не может задействовать ст. 50 без парламента.

Законность начала процедуры Brexit суд рассматривал по совместному иску управляющей активами SCM Direct Джины Миллер и испанского парикмахера Дейра дос Сантоса. Оба они голосовали за Brexit, но настаивают на соблюдении законной процедуры. Теперь правительство попробует оспорить решение в Верховном суде, слушания состоятся 5–8 декабря 2016 г. Затем оно может быть оспорено в Европейском суде – высшей инстанции ЕС, пишет FT.

Вряд ли решение суда приведет к отмене Brexit, но голосование может осложнить и отложить процесс. Мэй ранее обещала, что задействует ст. 50 Лиссабонского договора до конца марта 2017 г. Затем у правительства будет два года на переговоры. Но партийного перевеса у консерваторов нет в обеих палатах парламента: процедура одобрения может занять больше времени, указывает Bloomberg.

Из-за решения суда правительству придется отказаться от жесткого сценария Brexit, считает профессор Лондонского университета королевы Марии Тим Бэйл (цитата по FT). А также начать широкое обсуждение в парламенте, говорит Стефани Фландерс из JPMorgan (цитата по Bloomberg), но это затянет переговоры и создаст еще больше неопределенности. Это один из главных рисков, признал и председатель Банка Англии Марк Карни.

Сразу после оглашения решения фунт вырос на 0,8% к доллару до $1,245, а после решения Банка Англии сохранить ключевую ставку на уровне 0,25% он еще укрепился до $1,248. FTSE 100, напротив, потерял после решения суда около 0,7%.