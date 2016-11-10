Счетная палата: в бюджете много рисков

Счетная палата оценила риски макропрогноза и бюджета на 2017–2019 гг. Их много, и вероятность их реализации высокая

Достоинства проекта бюджета на 2017–2019 гг. – переход к трехлетнему планированию и снижение дефицита (на 1 п. п. ежегодно), недостатки – структура расходов не отвечает изменившимся условиям экономики, говорится в заключении Счетной палаты. Риски, что прогноз не сбудется и бюджет недополучит доходов, велики, приходят к выводам аудиторы: меры Минфина по консолидации существенные, но недостаточные.

«В части эффективности и оптимизации мы прошли пока верхний уровень, но нужно погрузиться вглубь», – сказала председатель Счетной палаты Татьяна Голикова на заседании думского комитета по бюджету. В первую очередь нужно улучшать налоговое и таможенное администрирование, вместо этого рост доходов обеспечивается в основном за счет роста налогов, расширения перечня подакцизной продукции, увеличения нормативов зачисления налогов в федеральный бюджет, категоричны аудиторы.

В проекте бюджета запланированы доходы в 13,48 трлн, 14,03 трлн и 14,84 трлн руб. в 2017–2019 гг. (по отношению к ВВП доходы снижаются с 15,5 до 15%). Но, по оценке Счетной палаты, доходы могут быть больше на 320 млрд руб. за трехлетний период. Голикова советует использовать более жесткую методологию при формировании доходов. А еще оценки доходов Минфина существенно выше оценок распорядителей бюджетных средств, констатировала она: разница доходит до 500 млрд руб.

Новый контроль Норму о казначейском сопровождении нужно распространить на все средства бюджета, указывает Счетная палата. Но проектом расширяется перечень исключений. В 2016 г. сопровождение не касается 69,3% субсидий и взносов в АО.

Макропрогноз, на основе которого сверстан бюджет, тоже вызвал вопросы у аудиторов. Например, показатели запасов и потребления, оценки роста потребления и финансовых ресурсов у населения не подкреплены никакими факторами, говорит Голикова. Сокращение госрасходов в условиях экономической неопределенности может привести к снижению частных инвестиций, а высвобождающиеся ресурсы компании могут направить не в инвестиции, а на финансовый и валютный рынки, предупреждает Счетная палата.

Претензии и к курсу рубля – по прогнозу, он ослабляется с 67,5 руб./$ в 2017 г. до 71,1 руб./$ к 2019 г., что не совпадает со сценарными условиями, где описана тенденция на укрепление рубля. Такие изменения в курсовой политике оказывают существенное влияние на доходную часть бюджетной системы, а также мешают бизнесу выстраивать долгосрочные прогнозы развития, резюмируют аудиторы.

Структура расходов остается практически неизменной и не отвечает изменившимся условиям экономики, считают в Счетной палате: наибольшая доля – у расходов на социальную политику и силовиков. Показатели госпрограмм по-прежнему плохо посчитаны, а их приоритеты в некоторых случаях прямо противоположны, констатируют аудиторы. Структура расходов ухудшилась, согласен министр финансов Антон Силуанов: выросли расходы на исполнение социальных обязательств и уменьшились траты по другим направлениям.

Законопроектом предусматривается использование средств фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита бюджета уже в 2017 г. «Если закончатся средства резервного фонда, то ФНБ точно такой же резервный фонд», – говорил Силуанов. Но использование ФНБ на финансирование дефицита не предусмотрено законодательством, указывает Счетная палата.

Долгосрочный бюджетный прогноз до 2034 г., который правительство внесло в Госдуму, Голикова назвала «набором статистических цифр». В нем нет реформ налоговой, бюджетной, долговой политики, а в основном Минфин объясняет, почему нужно оптимизировать расходы, а в перспективе – расширять налогооблагаемую базу.

Бюджету не хватает структурных преобразований, согласен ректор РАНХиГС Владимир Мау: а еще усиления адресности расходов в широком смысле, повышения пенсионного возраста. Резкая бюджетная консолидация может привести к сжатию экономики, предупреждает ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов: целесообразнее более плавное снижение дефицита, чем предлагает Минфин.