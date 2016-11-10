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Статья опубликована в № 4200 от 10.11.2016 под заголовком: Правительство научит покупать

Правительство определит правила закупок госкомпаний

Это упростит поставки им
Правительство может получить право устанавливать условия приемки товаров для госкомпаний. Поставщики надеются на упрощение жизни
Правительство может получить право устанавливать условия приемки товаров для госкомпаний. Поставщики надеются на упрощение жизни
Д. Абрамов / Ведомости

Правительство должно до конца года решить, нужно ли ему право устанавливать для госкомпаний и естественных монополий правила приемки товаров, работ и услуг. Это следует из поручений президента Владимира Путина по итогам съезда «Деловой России».

Закупки госкомпаний составили около 23 трлн руб. в 2015 г., по данным сайта zakupki.gov.ru, и 17 трлн с начала 2016 г. 38,4% – закупки у единственного поставщика. На торги к госкомпаниям приходит меньше потенциальных поставщиков, чем к государству. В первом полугодии в среднем на тендер было подано 1,69 заявки, тогда как на гостендер – 3, следует из данных Минэкономразвития.

Поставщики жалуются на трудности, с которыми сталкиваются при попытке получить деньги от госкомпаний, рассказывает член генсовета «Деловой России», бизнес-омбудсмен по закупкам Сергей Габестро. Проблемы с оплатой бывают двух видов – если установлены длинные сроки оплаты или выставлены невыполнимые условия, из-за которых затягивается приемка, рассказывает президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков. Первая проблема также нашла отражение в поручениях президента: до конца года правительство должно законодательно закрепить сроки оплаты по госконтрактам и для госкомпаний. Госкомпании нефтегазового сектора могли не платить по 120 дней, что фактически разрушало сервисную отрасль, говорит Хайков.

Условия приемки бывают драконовские, подтверждает вице-президент ТПП Елена Дыбова. Например, компании могут требовать получить сертификат только в определенной лаборатории, у которой цены на 50% выше рыночных, рассказывает она. Было условие привезти 700 металлических шкафов одной поставкой, а это восемь фур, приводит Дыбова пример из личного опыта.

В некоторых случаях правила приемки в договоре просто не уточняются, так же как и ее сроки, говорит Хайков. Сроки могут быть 30–60 дней, все это время товар лежит на складе покупателя и с продукцией, особенно с ценной или хрупкой, может случиться все, что угодно, а виноват поставщик, приводит он пример.

Но даже если потенциальный поставщик видит все недостатки договора еще перед конкурсом, изменить его он не может – все заказчики нефтегазовой отрасли требуют отсутствие протокола разногласий. В последнее время заказчики, перед тем как утвердить акт приемки, заставляют подрядчика подписать гарантийное письмо, что он выплатит любые штрафные санкции: это лишает поставщика возможности оспорить претензии к нему в суде, поясняет он, так заказчики снижают свои издержки.

Формально инструкция о порядке приемки по качеству и количеству, утвержденная постановлением Госарбитража, существует, говорит Хайков, но применяться может, только если есть ссылка на нее в договоре. Было бы хорошо сделать такую же, но более актуальную, считает Хайков.

Получить комментарии от «Роснефти», «Газпрома» и РЖД вечером в среду не удалось.

Предложение предварительно обсуждалось, передал через пресс-службу директор департамента Минэкономразвития Максим Чемерисов. Пока процедуры открыты – извещение о закупке, протоколы заседания комиссий заказчика, информация о заключенных договорах, – коррупционные риски снижены и участники могут отстаивать свои права, говорит он. Но на этапе исполнения контракта, в том числе при приемке его результатов, поставщик оказывается один на один с заказчиком, вне публичной сферы. Вопрос надо урегулировать, в то же время приоритет должен отдаваться нормам гражданского права, поэтому при выполнении поручения Минэкономразвития будет минимально вмешиваться в коммерческую деятельность компаний, обещает Чемерисов.

Возможны разные варианты, согласен Габестро, описывать все в законодательстве тоже не лучший вариант. Если бы государство персонально спрашивало со своих представителей в советах директоров госкомпаний и за закупки у малого бизнеса, и за задержку оплаты, и за излишние требования при приемке, то не приходилось бы писать бесконечные законы, замечает он, в конечном счете все зависит не от того, что написано, а от того, кто выполняет.

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