Победа Трампа может изменить мировой экономический порядок

Один из главных вопросов, который беспокоит инвесторов, – как далеко зайдет Трамп в своих угрозах ввести высокие тарифы на импорт из Китая и Мексики и примут ли эти страны ответные меры

Неожиданная победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах может радикально изменить мировой экономический порядок и создать неопределенность для экономики США и их торговых партнеров. «Трамп представляет для многих полную неопределенность», – отмечает главный экономист Economic Outlook Group Бернард Баумоль.

Экономические советники Трампа считают опасения бизнеса преувеличенными. По словам миллиардера-инвестора Уилбура Росса, Трамп «довольно быстро» произведет ключевые назначения, а бизнесмены «зря беспокоятся о том, что может произойти» при нем. «Первой целью» Трампа будет отмена реформы здравоохранения Барака Обамы, а также он может быстро заняться снижением налогов, говорит Росс.

Предлагаемые Трампом шаги в сферах налогообложения, торговли и регулирования вызовут самый большой рост фондового рынка в следующие четыре года, считает Питер Наварро, другой советник Трампа и профессор экономики в Калифорнийском университете в Ирвайне. По его мнению, Dow Jones Industrial Average достигнет 25 000 пунктов в первый срок Трампа. Во время открытия торгов в четверг он был равен 18 603 пунктам.

Один из главных вопросов, который беспокоит инвесторов, – как далеко зайдет Трамп в своих угрозах ввести высокие тарифы на импорт из Китая и Мексики и примут ли эти страны ответные меры. Также их волнует, как победа Трампа отразится на лидерстве страны в глобальных экономических вопросах, говорит Стивен Галлахер, главный экономист по США в Societe Generale.

Нарушая традицию республиканцев, Трамп резко критиковал крупный бизнес за поддержку торговой политики, которая привела к перемещению заводов за границу и снижению доходов американских рабочих. Поэтому его избрание может привести к спорам о будущем республиканской партии и роли крупных компаний в ней. По мнению многих сторонников республиканцев, лидеры партии слишком часто ставили на первое место интересы своих спонсоров. «Правящие круги с обеих сторон – республиканцы и демократы – преследовали политику, которая поставила в невыгодное положение американцев из рабочего и среднего класса», – утверждает Энди Паздер, советник Трампа и гендиректор CKE Restaurants.

Победа Трампа может вдохновить популистские движения за рубежом, особенно после того, как рынки успокоятся. «Я не вижу, чтобы [его избрание] мгновенно нанесло ощутимый удар по экономике или замедлило ее. Если этого не произойдет, страх перед поддержкой популистов в других странах постепенно исчезнет, – говорит Галлахер. – Это может стать самым важным глобальным последствием».

Перевел Алексей Невельский