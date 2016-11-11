Мировая экономика
Статья опубликована в № 4201 от 11.11.2016 под заголовком: Мировой Трамп

Победа Трампа может изменить мировой экономический порядок

Его советники пытаются снизить опасения бизнеса
Один из главных вопросов, который беспокоит инвесторов, – как далеко зайдет Трамп в своих угрозах ввести высокие тарифы на импорт из Китая и Мексики и примут ли эти страны ответные меры
Один из главных вопросов, который беспокоит инвесторов, – как далеко зайдет Трамп в своих угрозах ввести высокие тарифы на импорт из Китая и Мексики и примут ли эти страны ответные меры
Jae C. Hong, File / AP

Неожиданная победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах может радикально изменить мировой экономический порядок и создать неопределенность для экономики США и их торговых партнеров. «Трамп представляет для многих полную неопределенность», – отмечает главный экономист Economic Outlook Group Бернард Баумоль.

Строительство империи Trump
Во что инвестировал и как строил бизнес Дональд Трамп

Экономические советники Трампа считают опасения бизнеса преувеличенными. По словам миллиардера-инвестора Уилбура Росса, Трамп «довольно быстро» произведет ключевые назначения, а бизнесмены «зря беспокоятся о том, что может произойти» при нем. «Первой целью» Трампа будет отмена реформы здравоохранения Барака Обамы, а также он может быстро заняться снижением налогов, говорит Росс.

Предлагаемые Трампом шаги в сферах налогообложения, торговли и регулирования вызовут самый большой рост фондового рынка в следующие четыре года, считает Питер Наварро, другой советник Трампа и профессор экономики в Калифорнийском университете в Ирвайне. По его мнению, Dow Jones Industrial Average достигнет 25 000 пунктов в первый срок Трампа. Во время открытия торгов в четверг он был равен 18 603 пунктам.

Один из главных вопросов, который беспокоит инвесторов, – как далеко зайдет Трамп в своих угрозах ввести высокие тарифы на импорт из Китая и Мексики и примут ли эти страны ответные меры. Также их волнует, как победа Трампа отразится на лидерстве страны в глобальных экономических вопросах, говорит Стивен Галлахер, главный экономист по США в Societe Generale.

Америка против Трампа
Тысячи демократов, недовольных его избранием, вышли на улицы

Нарушая традицию республиканцев, Трамп резко критиковал крупный бизнес за поддержку торговой политики, которая привела к перемещению заводов за границу и снижению доходов американских рабочих. Поэтому его избрание может привести к спорам о будущем республиканской партии и роли крупных компаний в ней. По мнению многих сторонников республиканцев, лидеры партии слишком часто ставили на первое место интересы своих спонсоров. «Правящие круги с обеих сторон – республиканцы и демократы – преследовали политику, которая поставила в невыгодное положение американцев из рабочего и среднего класса», – утверждает Энди Паздер, советник Трампа и гендиректор CKE Restaurants.

Победа Трампа может вдохновить популистские движения за рубежом, особенно после того, как рынки успокоятся. «Я не вижу, чтобы [его избрание] мгновенно нанесло ощутимый удар по экономике или замедлило ее. Если этого не произойдет, страх перед поддержкой популистов в других странах постепенно исчезнет, – говорит Галлахер. – Это может стать самым важным глобальным последствием».

Перевел Алексей Невельский

Комментарии  ()
Funky_Monk
15:01 11.11.2016
Это крайне сомнительно. Даже обнули он корпоративный налог, производство в США не вернётся. Не сможет конкурировать по издержкам с импортом. Не протекционизмом надо заниматься, а инвестировать в образование и переподготовку работяг, которые остались не у дел, проиграв в конкурентной борьбе своим братьям-пролетариям в Китае, Вьетнаме, Бангладеш и др. странах ЮВА. Впрочем, не исключено, что лет через 10-15 (возможно, быстрее, как раз к окончанию второго срока Трампа, если таковой будет) эта тема вообще перестанет быть актуальной и всё производство опять станет местным, т.к. рабочих заменят роботы, 3D-принтеры и пр. high tech. Что при этом делать с рабочими, правда, всё равно не понятно. Ну да что-нибудь придумают, ибо прогресс не остановить.
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