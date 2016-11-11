Политика Трампа может привести к росту доходностей, доллара и инфляции

Обвал фондовых рынков сразу после президентских выборов в США заставил аналитиков говорить, что в декабре Федеральная резервная система из-за неопределенности и нестабильности может не повысить процентную ставку, как ожидалось. Так же поначалу решили и участники рынка процентных деривативов: вероятность повышения ставки упала с 82% вечером 8 ноября до 47% утром 9 ноября.

Но уже 10 ноября рынок снова оценивал шансы на ужесточение денежной политики в декабре более чем в 80%. Многие заговорили об этом как о данности. Причина – оценка шагов Дональда Трампа на посту президента по поддержке экономики. Они способны стимулировать экономический рост, повышение зарплат, увеличение госдолга и бюджетного дефицита, ускорение инфляции. Из-за этого повышение ставки в декабре на 0,25 процентного пункта гарантировано, считает соиздатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money Дэвид Фуллер, «и скорее всего за ним будет по крайней мере еще два повышения в 2017 г.».

Готовность потратить на инфраструктуру $1 трлн и снизить налог на прибыль компаний с 35% до 15%, а также понизить ставки подоходного налога – одни из немногих четких предвыборных заявлений Трампа. С учетом того, что республиканцы контролируют обе палаты конгресса и тоже давно хотят снизить налоги, вероятность этого высока. С бюджетными расходами сложнее – традиционно республиканцы выступают за более жесткую бюджетную политику; аналитики ING полагают, что конгрессмены более консервативно подойдут к вопросам бюджета.

Однако многие экономисты уже давно призывают заменить монетарный стимул фискальным, да и сами руководители ведущих западных центробанков не раз заявляли о готовности уступить место политикам в деле стимулирования экономики. С новым президентом, готовым тратить бюджетные деньги и обещавшим создать миллионы рабочих мест для рядовых американцев, сделать это будет легче. Однако рынок труда в США близок к насыщению: уровень безработицы в октябре был 4,9% и практически не менялся с августа 2015 г. (правда, 5,9 млн человек заняты неполный рабочий день по экономическим причинам, хотя предпочли бы полную занятость). При этом в октябре зарплаты увеличились на 2,8% в годовом исчислении; это самые быстрые темпы роста более чем за cемь лет. При таких условиях создание значительного количества рабочих мест в результате реализации инфраструктурных проектов приведет к росту зарплат – и инфляции, полагают экономисты.

Торговые ограничения, которые грозился ввести Трамп, также могут привести к стоимости импорта.

Плюс для доллара США не подписали соглашение об автоматическом обмене данными о счетах нерезидентов в финансовых институтах, указывает аналитик ГК «Финам» Вадим Сысоев. При снижении до 15% налога на прибыль, а также до 10% – на прибыль, полученную за рубежом (как тоже предлагает Трамп, чтобы вернуть в страну хотя бы часть из триллионов долларов, которые американские транснациональные компании держат на зарубежных счетах), «США станут очень интересной офшорной юрисдикцией». «Низкие ставки, отсутствие автоматического предоставления информации в иностранные налоговые службы и никакого риска, что страна будет отключена от межбанковских долларовых платежей и занесена в какие-либо черные списки. Бенефициаром такого варианта развития событий станет доллар, так как поток денег от нерезидентов будет трудно остановить», - считает Сысоев.

«Победа Трампа безусловно повысит инфляционные ожидания, ухудшит бюджетную ситуацию и окажет значительное повышательное давление на доходности облигаций, - сказал Financial Times Эдурад Карминьяк, основатель французской управляющей инвестиционной компании Carmignac. – В этих условиях, если позволит рыночная ситуация, у ФРС будут все основания для повышения ставки в декабре».

Инвесторы на рынке казначейских облигаций думают так же. Доходность 10-летних казначейских облигаций США с 1,85% на закрытии 8 ноября подскочила в последующие два дня до 2,15%. Снижение налогов и расходы на инфраструктуру стимулируют экономический рост, но также подстегнут инфляцию, «а это последнее, чего ожидали многие долгосрочные инвесторы на рынке гособлигаций», отмечает Фуллер. Рост доходности 10-летних бондов выше 2% подтверждает, что июльское значение в 1,318% положило конец бычьему тренду на рынке казначейских облигаций, длившемуся 35 лет, считает он. Доходности будут расти вместе с процентными ставками ФРС, а вместе с ними и курс доллара.

С победой Трампа и конгрессом, полностью подконтрольным республиканцам, ситуация изменилась кардинально, пишут аналитики Bank of America Merrill Lynch. Эпоха дефляции кончилась, начинается эпоха инфляции, уверены они, указывая, что приток средств в казначейские облигации с защитой от инфляции (TIPS) за последние восемь недель оказался рекордным. Доходность 10-летних казначейских бондов в ближайшие месяцы может вырасти до 2,25-2,5%, а главной торговой идеей станет «более высокие ставки, более высокий курс доллара», чего одновременно не наблюдалось много лет, считают аналитики банка. Правда, отмечают они, если доходности и доллар вырастут слишком быстро и слишком сильно, это может привести к росту кредитных спредов, кризисным явлениям на развивающихся рынках, где долговые инструменты номинированы в долларах, падению цен на рисковые активы и приостановке процесса перехода от дефляции к инфляции – но временной.

Многое будет зависеть от того, продолжит ли Трамп придерживаться позиции, которую он занял сразу после победы на выборах, и выступать за единство нации и меры по поддержке экономики, говорит Мохаммед эль-Эриан, главный экономический советник Allianz. И если финансовые рынки в ближайшие недели не покажут сильной волатильности, «у ФРС будет больше основания для повышения ставки в декабре, поскольку хорошая ситуация на рынке труда сопровождается ростом инфляционных ожиданий», сказал он FT.

По подсчетам Центра налоговой политики, сделанным до выборов, налоговая реформа Трампа сократит доходы федерального бюджета за десятилетие на $6,2 трлн и увеличит госдолг с 75% ВВП до 130%. Это и расходы на инфраструктуру могут увеличить годовой бюджетный дефицит на $450 млрд, или на 2,4% ВВП. А заместитель председателя ФРС Стэнли Фишер ранее установил примерную связь между бюджетом и процентной ставкой: увеличение бюджетного дефицита на 1 процентный пункт ВВП предполагает повышение ставки на 0,5 п. п.

Трамп займет пост президента только в конце января, и пока неясно, как именно он будет действовать, как ему удастся договориться с конгрессменами, тем более что многие республиканцы сторонились его во время предвыборной кампании. «Кажется весьма вероятным, что политика Трампа будет проинфляционной, то есть предполагающей рост процентных ставок со временем», - считает Люк Эллис, генеральный директор крупнейшей публично компании мира по управлению хедж-фондами Man Group. Но повышение ставки в декабре не гарантировано, полагает он: «Будет удивительно, если ФРС сделает решительный шаг, пока не наступит ясность с тем, какой же в реальности будет политика Трампа».