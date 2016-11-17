Компании не готовы отвечать за отходы

В 2017 г. компании впервые заплатят за утилизацию мусора от произведенной ими или импортированной продукции. Однако, несмотря на переходный период (с III квартала 2015 г. действуют нулевые ставки), бизнес все еще не готов к новой обязанности, показало исследование Deloitte. Мелкие компании о новой обязанности даже не знают, подтверждает директор ассоциации «РусПЭК» Любовь Меланевская.

Треть из 32 опрошенных компаний еще не подсчитывали будущие издержки (см. график), 16% не выбрали – платить сбор или утилизировать самим. Сбор по сути похож на налог, но в компаниях им занимаются экологи, а финансисты и юристы настаивают, что это не их вопрос, и даже консультанты пока не могут убедить всех в обратном, рассказывает директор Deloitte Татьяна Кофанова.

В России ежегодно образуется около 70 млн т твердых коммунальных отходов, примерно 60 млн из которых направляется на захоронение. До 1 апреля 2016 г. компании могли в тестовом режиме подать декларации с данными о производстве или импорте товаров и упаковки. Подано всего несколько сотен деклараций, рассказывала в сентябре начальник управления экологического надзора Росприроднадзора Наталья Соколова. Министр природных ресурсов Сергей Донской рассчитывает, что в 2017 г. будет выплачено не менее 1 млрд руб. сбора.

Пока в перечень товаров, которые нужно утилизировать, входит 36 групп (оборудование, электроприборы, шины, батарейки, газеты и проч.). Но он может пополниться отдельным разделом «упаковка готовых товаров» (проект прошел общественное обсуждение осенью).

Если производитель или импортер не находит по наименованию свою продукцию в перечне, он считает, что свободен от уплаты сбора. Но кроме основной продукции не стоит забывать об упаковке, отмечает Кофанова. В первую очередь это актуально для импортеров: сбор может взиматься за сопутствующие товары, например чехлы, пластиковую упаковку на отдельных элементах, включая автомобильные запчасти. Это серьезная нагрузка, например, для крупных производителей потребительских товаров, которые тщательно упаковываются – пластик, бумага, стекло, говорит совладелец ГК «Экотехнологии» Константин Рзаев.

Coca-Cola уже начинает проект сбора пластиковых бутылок и их переработки, рассказывает директор по внешним связям Ирина Архипова, в 2017 г. он охватит и другие материалы упаковки – стекло, металл, картон, бумагу. Но таких компаний немного, большинство собирается платить сбор, отмечает Deloitte. Система должна работать так, чтобы в бюджет поступало как можно меньше денег, а производители обеспечивали платежеспособный спрос на переработку, считает сотрудник одного из крупных производителей пищевой продукции. Закон должен был стимулировать развитие переработки, согласна Кофанова, но оказывается – проще заплатить сбор: его сумма незначительна, а штраф за нарушение только 5000 руб. (идет обсуждение увеличения до 100 000–500 000 руб.), объясняет Кофанова. На одной чаше весов – трудозатраты на составление отчета, подачу декларации и сумма сбора, а на другой – штраф, рассуждает она.