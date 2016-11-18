Экономика дает ФРС шанс повысить ставку

Повышение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) может стать приемлемым довольно скоро, заявила в четверг председатель регулятора Джанет Йеллен. «Если бы мы отложили повышение ставки надолго, это могло бы привести к необходимости довольно резкого ужесточения политики, чтобы оградить экономику от существенного превышения долгосрочных целевых показателей», – сказала она. Ее заявление полностью совпало с ожиданиями рынка – шансы на повышение ставки рынок оценивает в 91% против чуть более 80% в конце прошлой недели.

ФРС повысила ставки в декабре 2015 г. до 0,25–0,5%, тогда рынок ждал, что в 2016 г. будет еще четыре повышения. Но с тех пор ставки не изменились. На последнем заседании в ноябре ФРС решила вновь оставить ставку на прежнем уровне, отметив, что доводов в пользу повышения все больше. Позиция Йеллен позволит ФРС повысить процентные ставки уже на заседании 13–14 декабря, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Трамп поднимает ставки Политика Трампа может привести к еще большему повышению ставок. По подсчетам Центра налоговой политики, налоговая реформа вместе с расходами на инфраструктуру приведет к росту годового бюджетного дефицита на $450 млрд, или 2,4% ВВП. А рост бюджетного дефицита на 1 п. п. ВВП предполагает повышение ставки на 0,5 п. п., говорил ранее зампредседателя ФРС Стэнли Фишер.

На повышение указывают и последние данные по экономике: потребительские цены в октябре росли максимально быстро с октября 2014 г. – на 1,6% к тому же периоду 2015 г., свидетельствуют данные минтруда США. По сравнению с сентябрем цены выросли на 0,4%. Целевой показатель ФРС по инфляции – 2%. Правда, в III квартале замедлились реальные темпы роста потребительских расходов до 2,1% с 4,3% кварталом ранее. Но уже в октябре розничные продажи ускорились до 0,8% к сентябрю, что выше ожиданий экономистов на 0,2 п. п. Расходы продолжили расти умеренным темпом, заявила Йеллен: это способствует дальнейшему восстановлению экономического роста. В III квартале согласно первой оценке в годовом выражении ВВП вырос на 2,9%, после ускорения экономики на 1,4% во II квартале и скромного роста на 0,8% в первом. По прогнозам Barclays, в IV квартале экономика покажет рост в 2,7%.

Позволяет ФРС продолжить ужесточение монетарной политики и статистика рынка труда. На прошлой неделе число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, сократилось на 19 000 до 235 000 человек – минимума с 1973 г., сообщил минтруд США. Аналитики, опрошенные WSJ, ждали роста показателя до 255 000 человек. Работодатели не спешат расставаться с работниками, экономическая активность продолжает постепенно расти, а квалифицированных специалистов не так много, пишет FT. Число заявок держится ниже отметки в 300 000 (признак хорошей ситуации на рынке труда) почти два года подряд – рекордно долго с 1970 г. Сократилось и число американцев, получающих пособие по безработице, на 66 000 до 1,97 млн человек – минимума с 2000 г. Выросло число новых рабочих мест – на 161 000 – максимум за последние два месяца, в результате безработица сократилась с 5 до 4,9%. Укрепление данных рынка труда приведет к росту зарплат, считает Йеллен, что в конечном итоге способствует ускорению инфляции до целевого показателя. Снизились и риски замедления мировой экономики, которые мешали ФРС повысить ставку несколько месяцев подряд, признала она.

«Мы видим последовательную тенденцию к повышению инфляции», – говорит главный экономист Action Economics LLC Майк Энглунд (цитата по Bloomberg). Цены на нефть нашли равновесие, продолжает он, и все опасения по поводу дефляции испаряются. Данные указывают на уверенный рост и сокращение рисков рецессии, считает Майк Лорицио из Manulife Asset Management (цитата по WSJ). «Повышение ставки в декабре – решенный вопрос, – отмечает бывший экономист ФРС, профессор Университета Джона Хопкинса (цитата по Reuters). – Но темпы ее дальнейшего повышения будут умеренными».

Котировки на различных рынках показали резкие, хотя и не очень сильные скачки после выступления Йеллен. Доходность по 10-летним облигациям выросла на 3,7 б. п. до 2,26%, а по двухлетним – на 2 б. п. до 1,02%. S&P вырос на 0,2%, в то время как Dow Jones, напротив, потерял 7 пунктов и снизился до 18,860, NASDAQ вырос на 0,3%.

«Единственного повышения процентной ставки – возможно, в декабре – может оказаться достаточно, чтобы перевести денежно-кредитную политику в нейтральный режим» из стимулирующего, считает глава ФРБ Сент-Луиса. Однократное повышение позволит ФРС сохранять низкую стоимость капитала в течение двух-трех лет.

Но слишком позитивная статистика ставит под сомнение необходимость фискального стимулирования, предусмотренного предвыборной программой вновь избранного президента США Дональда Трампа. «Идея таких стимулов в том, чтобы оказать поддержку экономике во время спада», – говорит Харм Бандхолц из UniCredit Research (цитата по FT). Но воздействие госрасходов на доходы будет гораздо меньше в условиях почти полной занятости, указывает он.