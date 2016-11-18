Минтранс придумал, как сделать неотвратимыми штрафы за «Платон»

Есть перевозчики, которые ни разу не заплатили сбор в «Платон» и при этом ни разу не получили квитанцию со штрафом, рассказывает президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин, и таких много. «Штрафы же берутся только в Московской области, в остальных регионах разве не в тестовом режиме?» – удивляется вопросу «Ведомостей» сотрудник другой ассоциации перевозчиков.

Штрафовать не заплативших 1,53 руб. за 1 км пути по федеральным трассам перевозчиков должны по всей стране. Штраф – 5000 руб. (может выписываться 1 раз в сутки) с владельцев российских транспортных средств, а если грузовик принадлежит иностранному перевозчику – с водителей. За повторное нарушение – 10 000 руб.

Нарушителей отслеживают 194 рамки контроля (в Московской и Калужской областях) и 100 автомобилей мобильного контроля, говорит представитель «РТ-инвест транспортные системы» (оператор «Платона», принадлежит сыну Аркадия Ротенберга Игорю и фонду «РТ-инвест»). К июлю 2017 г. оператор рассчитывает довести количество рамок до 491. Система автоматически передает данные автомобилей, проезжающих без оплаты, в ГИБДД, подчеркивает представитель компании.

В системе зарегистрировано 774 148 машин (см. график), сборы за год – 16,7 млрд руб., как если бы каждый грузовик проехал 1200 км в месяц. Чтобы перевозчик остался с прибылью, фура должна проезжать 10 000–14 000 км в месяц, говорил ранее директор по транспорту FM Logistic Александр Дьяконов.

С момента запуска системы было вынесено 4868 постановлений о привлечении к ответственности за неуплату сбора, такую статистику со ссылкой на данные МВД приводило Минэкономразвития в сентябрьском письме в правительство. В отличие от штрафов за нарушения правил движения, пополняющих бюджеты региона, штрафы за «Платон» уходят, как и основные сборы, в федеральный дорожный фонд. Может быть, поэтому ГИБДД не торопится их выписывать, предполагает Матягин. Получить комментарии от ГИБДД и МВД не удалось.

Выявляется почти 100% нарушителей, но штраф часто не выписывается, говорит председатель комитета по транспорту «Опоры России» Глеб Киндер: это порождает недобросовестную конкуренцию. Мелкие перевозчики предпочитают не платить, надеясь, что с них не спросят, средние теряют клиентов из-за конкуренции с недобросовестными и только крупные ритейлеры могут заложить тариф «Платона» в цену товара, говорит Матягин. Прежде чем повышать тариф до 2,6–3,06 руб., надо заставить платить всех, тогда сборы вырастут и повышать тариф не придется, говорили «Ведомостям» дальнобойщики.

Чтобы сделать наказание неотвратимым, Минтранс предлагает передать полномочия по анализу данных о нарушителях от ГИБДД в подведомственный ему Ространснадзор. Законопроект успешно прошел общественные обсуждения, говорит представитель Минтранса: упростится система учета нарушителей.

Пока Ространснадзор может штрафовать только водителей грузовиков, принадлежащих иностранным перевозчикам.

В Белоруссии аналогичный сбор введен на платных дорогах, но это основные международные и республиканские трассы. Если автомобиль не оплатил проезд или оплатил его не полностью, с него берется повышенная плата, говорит начальник правового контроля оператора системы взимания платы Beltoll Юлия Познанская. Это 260 евро за проезд без оплаты в течение двух часов для грузовиков массой более 3,5 т, поясняет она. Первое время многие не платили, пока не осознали необходимость, говорит Познанская, но таких становится меньше.