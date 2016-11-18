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Статья опубликована в № 4206 от 18.11.2016 под заголовком: Неотвратимый «Платон»

Минтранс придумал, как сделать неотвратимыми штрафы за «Платон»

Вместо ГИБДД их предложено собирать Ространснадзору
Если все будут платить, повышать тариф не понадобится, считают дальнобойщики
Если все будут платить, повышать тариф не понадобится, считают дальнобойщики
М. Стулов / Ведомости

Есть перевозчики, которые ни разу не заплатили сбор в «Платон» и при этом ни разу не получили квитанцию со штрафом, рассказывает президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин, и таких много. «Штрафы же берутся только в Московской области, в остальных регионах разве не в тестовом режиме?» – удивляется вопросу «Ведомостей» сотрудник другой ассоциации перевозчиков.

Штрафовать не заплативших 1,53 руб. за 1 км пути по федеральным трассам перевозчиков должны по всей стране. Штраф – 5000 руб. (может выписываться 1 раз в сутки) с владельцев российских транспортных средств, а если грузовик принадлежит иностранному перевозчику – с водителей. За повторное нарушение – 10 000 руб.

За год работы «Платон» собрал 16,7 млрд руб.
За год работы «Платон» собрал 16,7 млрд рублей
А потрачено уже 22 млрд рублей, не считая платы оператору

Нарушителей отслеживают 194 рамки контроля (в Московской и Калужской областях) и 100 автомобилей мобильного контроля, говорит представитель «РТ-инвест транспортные системы» (оператор «Платона», принадлежит сыну Аркадия Ротенберга Игорю и фонду «РТ-инвест»). К июлю 2017 г. оператор рассчитывает довести количество рамок до 491. Система автоматически передает данные автомобилей, проезжающих без оплаты, в ГИБДД, подчеркивает представитель компании.

В системе зарегистрировано 774 148 машин (см. график), сборы за год – 16,7 млрд руб., как если бы каждый грузовик проехал 1200 км в месяц. Чтобы перевозчик остался с прибылью, фура должна проезжать 10 000–14 000 км в месяц, говорил ранее директор по транспорту FM Logistic Александр Дьяконов.

С момента запуска системы было вынесено 4868 постановлений о привлечении к ответственности за неуплату сбора, такую статистику со ссылкой на данные МВД приводило Минэкономразвития в сентябрьском письме в правительство. В отличие от штрафов за нарушения правил движения, пополняющих бюджеты региона, штрафы за «Платон» уходят, как и основные сборы, в федеральный дорожный фонд. Может быть, поэтому ГИБДД не торопится их выписывать, предполагает Матягин. Получить комментарии от ГИБДД и МВД не удалось.

Перевозчики против повышения тарифа и акций протеста
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Выявляется почти 100% нарушителей, но штраф часто не выписывается, говорит председатель комитета по транспорту «Опоры России» Глеб Киндер: это порождает недобросовестную конкуренцию. Мелкие перевозчики предпочитают не платить, надеясь, что с них не спросят, средние теряют клиентов из-за конкуренции с недобросовестными и только крупные ритейлеры могут заложить тариф «Платона» в цену товара, говорит Матягин. Прежде чем повышать тариф до 2,6–3,06 руб., надо заставить платить всех, тогда сборы вырастут и повышать тариф не придется, говорили «Ведомостям» дальнобойщики.

Чтобы сделать наказание неотвратимым, Минтранс предлагает передать полномочия по анализу данных о нарушителях от ГИБДД в подведомственный ему Ространснадзор. Законопроект успешно прошел общественные обсуждения, говорит представитель Минтранса: упростится система учета нарушителей.

Пока Ространснадзор может штрафовать только водителей грузовиков, принадлежащих иностранным перевозчикам.

В Белоруссии аналогичный сбор введен на платных дорогах, но это основные международные и республиканские трассы. Если автомобиль не оплатил проезд или оплатил его не полностью, с него берется повышенная плата, говорит начальник правового контроля оператора системы взимания платы Beltoll Юлия Познанская. Это 260 евро за проезд без оплаты в течение двух часов для грузовиков массой более 3,5 т, поясняет она. Первое время многие не платили, пока не осознали необходимость, говорит Познанская, но таких становится меньше.

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