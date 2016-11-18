Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4206 от 18.11.2016 под заголовком: Бюджету грозят доходы

Минфин начинает борьбу за еще не появившиеся дополнительные доходы

Он предлагает не тратить, как допустил премьер Дмитрий Медведев
Министр финансов Антон Силуанов
Министр финансов Антон Силуанов
Е. Разумный / Ведомости

Очень важно придерживаться установленных потолков бюджетных расходов, даже если цены на нефть вырастут, пишет министр финансов Антон Силуанов в колонке для «Ведомостей» (см. стр. 06). Рост бюджетных расходов заставит ЦБ держать реальные процентные ставки на более высоком уровне, в структуре ВВП будет расти доля госрасходов, предупреждает он, а их повышение не способствует экономическому росту.

Потолок по расходам был установлен правительством в 15,787 трлн руб. Это тот уровень расходов, который мы можем себе позволить в текущей ситуации с учетом всех рисков, говорил летом Силуанов. По факту расходы 2017 г. были превышены уже в бюджетных проектировках на 450 млрд руб. за счет единовременной выплаты пенсионерам и докапитализации ВЭБа. К 2019 г. расходы по отношению к ВВП снижаются до 16,2% с 19,8% в 2016 г.

В проекте бюджета на 2017–2019 гг. заложена консервативная цена нефти в $40/барр. Минэкономразвития в сценарии «базовый+» учитывал большие поступления нефтегазовых доходов, напоминает представитель министерства. По расчетам Минфина, подготовленным для бюджетных совещаний в начале сентября, повышение цены нефти на $1 приносило бы бюджету около 145 млрд руб. – в условиях 2017 г. при цене нефти $40/барр. и курсе 69,4 руб./$. Нефть может стоить дороже, считает премьер Дмитрий Медведев: «Когда мы начинали работу, она была выше, а сейчас снизилась». В понедельник нефть Urals на закрытие стоила $38,93/барр., к четвергу она подорожала до $42,72/барр. (данные Thomson Reuters). «Если цены пойдут наверх, мы, естественно, обсудим, как использовать дополнительные доходы в интересах нашей страны, наших граждан», – пообещал премьер на встрече с фракцией «Единой России».

Рост госрасходов за счет дополнительных нефтегазовых доходов может привести к инфляции, спорит чиновник Минфина, а если цена на нефть резко снизится, то мы вернемся к ситуации 2014–2015 гг. Нефтяные сверхдоходы нужно сберегать в резервах, считает он.

До 2015 г. в России действовало бюджетное правило, ограничивающее расходы и требующее направлять нефтяные излишки в резервный фонд. Но после резкого снижения цен на нефть осенью 2015 г. Минфин уже сам попросил правило приостановить.

Теперь судьба дополнительных доходов будет увязываться с новым бюджетным правилом, говорит федеральный чиновник. Предложенная Минфином новая редакция правила была отправлена правительством на доработку. Увязать бюджетную сбалансированность и стимулирование экономического развития весьма непросто, поэтому бюджетное правило потребует серьезной проработки, а не кулуарных расчетов, поясняет он. Не все расходы приводят к инфляции, замечает чиновник финансово-экономического блока: дополнительные доходы могли бы принести пользу, а не просто лежать на черный день. Их может быть не так много, но этими средствами можно эффективно распорядиться, считает он. На бюджетных совещаниях у премьера звучали предложения увеличить инвестиции сейчас, отдача была бы пусть не в 2017-м, но в 2018 г., вспоминает третий федеральный чиновник, но Минфин был непреклонен: «Дополнительных доходов не будет, денег нет, расходы надо сокращать». «На выходе мы имеем плохую структуру расходов, и не факт, что очередная «кредитная схема» не приведет к их росту в 2017 г., как это было в 2016 г.», – категоричен он. В Минфине не ответили на запрос «Ведомостей».

Не ясно, насколько удастся следовать заложенным бюджетным параметрам в течение всего трехлетнего периода, пишут экономисты РАНХиГС и Института Гайдара в отзыве на проект бюджета. Правительству могут понадобиться деньги в 2017 г. на дополнительные выплаты бюджетникам и пенсионерам, предупреждает Владимир Тихомиров из БКС, – следующий год предвыборный, а жизнь людей становится хуже. Перекос расходов в пользу социальных и оборонных отрицательно влияет на экономический рост, говорится в отзыве экономического факультета МГУ: параметры бюджета целесообразнее пересмотреть с учетом реальных потребностей экономики и воздействия бюджета на ее рост. Впрочем, несмотря на замечания экспертов и аудиторов, бюджетный комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении проект бюджета в том виде, в котором он есть, следует из его заключения.

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