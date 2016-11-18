Минфин начинает борьбу за еще не появившиеся дополнительные доходы

Очень важно придерживаться установленных потолков бюджетных расходов, даже если цены на нефть вырастут, пишет министр финансов Антон Силуанов в колонке для «Ведомостей» (см. стр. 06). Рост бюджетных расходов заставит ЦБ держать реальные процентные ставки на более высоком уровне, в структуре ВВП будет расти доля госрасходов, предупреждает он, а их повышение не способствует экономическому росту.

Потолок по расходам был установлен правительством в 15,787 трлн руб. Это тот уровень расходов, который мы можем себе позволить в текущей ситуации с учетом всех рисков, говорил летом Силуанов. По факту расходы 2017 г. были превышены уже в бюджетных проектировках на 450 млрд руб. за счет единовременной выплаты пенсионерам и докапитализации ВЭБа. К 2019 г. расходы по отношению к ВВП снижаются до 16,2% с 19,8% в 2016 г.

В проекте бюджета на 2017–2019 гг. заложена консервативная цена нефти в $40/барр. Минэкономразвития в сценарии «базовый+» учитывал большие поступления нефтегазовых доходов, напоминает представитель министерства. По расчетам Минфина, подготовленным для бюджетных совещаний в начале сентября, повышение цены нефти на $1 приносило бы бюджету около 145 млрд руб. – в условиях 2017 г. при цене нефти $40/барр. и курсе 69,4 руб./$. Нефть может стоить дороже, считает премьер Дмитрий Медведев: «Когда мы начинали работу, она была выше, а сейчас снизилась». В понедельник нефть Urals на закрытие стоила $38,93/барр., к четвергу она подорожала до $42,72/барр. (данные Thomson Reuters). «Если цены пойдут наверх, мы, естественно, обсудим, как использовать дополнительные доходы в интересах нашей страны, наших граждан», – пообещал премьер на встрече с фракцией «Единой России».

Рост госрасходов за счет дополнительных нефтегазовых доходов может привести к инфляции, спорит чиновник Минфина, а если цена на нефть резко снизится, то мы вернемся к ситуации 2014–2015 гг. Нефтяные сверхдоходы нужно сберегать в резервах, считает он.

До 2015 г. в России действовало бюджетное правило, ограничивающее расходы и требующее направлять нефтяные излишки в резервный фонд. Но после резкого снижения цен на нефть осенью 2015 г. Минфин уже сам попросил правило приостановить.

Теперь судьба дополнительных доходов будет увязываться с новым бюджетным правилом, говорит федеральный чиновник. Предложенная Минфином новая редакция правила была отправлена правительством на доработку. Увязать бюджетную сбалансированность и стимулирование экономического развития весьма непросто, поэтому бюджетное правило потребует серьезной проработки, а не кулуарных расчетов, поясняет он. Не все расходы приводят к инфляции, замечает чиновник финансово-экономического блока: дополнительные доходы могли бы принести пользу, а не просто лежать на черный день. Их может быть не так много, но этими средствами можно эффективно распорядиться, считает он. На бюджетных совещаниях у премьера звучали предложения увеличить инвестиции сейчас, отдача была бы пусть не в 2017-м, но в 2018 г., вспоминает третий федеральный чиновник, но Минфин был непреклонен: «Дополнительных доходов не будет, денег нет, расходы надо сокращать». «На выходе мы имеем плохую структуру расходов, и не факт, что очередная «кредитная схема» не приведет к их росту в 2017 г., как это было в 2016 г.», – категоричен он. В Минфине не ответили на запрос «Ведомостей».

Не ясно, насколько удастся следовать заложенным бюджетным параметрам в течение всего трехлетнего периода, пишут экономисты РАНХиГС и Института Гайдара в отзыве на проект бюджета. Правительству могут понадобиться деньги в 2017 г. на дополнительные выплаты бюджетникам и пенсионерам, предупреждает Владимир Тихомиров из БКС, – следующий год предвыборный, а жизнь людей становится хуже. Перекос расходов в пользу социальных и оборонных отрицательно влияет на экономический рост, говорится в отзыве экономического факультета МГУ: параметры бюджета целесообразнее пересмотреть с учетом реальных потребностей экономики и воздействия бюджета на ее рост. Впрочем, несмотря на замечания экспертов и аудиторов, бюджетный комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении проект бюджета в том виде, в котором он есть, следует из его заключения.